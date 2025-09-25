„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”

Secretarul de stat american Marco Rubio a găzduit miercuri „Cina Transatlantică 2025”, la care au participat miniștrii de externe ai statelor membre UE și NATO, secretarul general al NATO Mark Rutte, șefa diplomației europene Kaja Kallas, precum și miniștrii de externe ai Armeniei, Azerbaidjanului, Elveției și Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio a subliniat importanța parteneriatului transatlantic în menținerea păcii și promovarea prosperității, angajamentul istoric al statelor membre NATO de a crește cheltuielile pentru apărare pentru a spori capacitatea de descurajare și necesitatea continuării angajamentului diplomatic pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

De asemenea, secretarul de stat american a subliniat necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”, importanța cooperării comune pentru a asigura stabilitatea în Orientul Mijlociu, inclusiv prin garantarea că Iranul nu va dezvolta sau obține arme nucleare, precum și realizările președintelui „în ghidarea Armeniei și Azerbaidjanului pe calea unei păci durabile”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a mulțumit tuturor aliaților Kievului pentru sprijinul acordat și a făcut apel la acțiuni suplimentare pentru consolidarea Ucrainei, inclusiv prin inițiativa PURL, precum și la intensificarea presiunii asupra Rusiei.

„Am fost încântat să particip la Cina Transatlantică, la invitația lui Marco Rubio, împreună cu colegii mei din țările NATO. Apreciem rolul de lider al președintelui Trump în eforturile pentru pace și poziția sa fermă. În urma escaladării terorii Rusiei împotriva Ucrainei și a incursiunilor în Polonia și Estonia, nu trebuie să permitem ca Putin să ne divizeze sau să ne intimideze. În schimb, trebuie să demonstrăm putere și unitate”, a scris Andrii Sybiha, pe X.

In New York, I was pleased to attend transatlantic dinner at the invitation of @SecRubio together with my colleagues from NATO countries. I noted the successful meeting between President @ZelenskyyUa and @POTUS Donald Trump. We appreciate President Trump’s leadership in peace… pic.twitter.com/xuDXuOUpws — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 25, 2025

Marco Rubio a avertizat marți, la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, că războiul declanșat de Rusia trebuie să se încheie prin negocieri și a subliniat că, în lipsa unui interes real pentru pace, SUA și președintele Donald Trump vor impune sancțiuni și costuri suplimentare pentru continuarea agresiunii.

De asemenea, Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.

Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.