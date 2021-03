Cinci ani de la atentatele teroriste de la Bruxelles. Liderii UE, NATO și SUA transmit mesaje de unitate și solidaritate

Astăzi se împlinesc cinci ani de când orașul Bruxelles, capitala Belgiei și gazdă a instituțiilor Uniunii Europene și NATO, a fost ţinta unui dublu atentat, cel mai grav din istoria ţării, soldat cu 32 de morţi şi peste 320 de răniţi.

La 22 martie 2016 două atacuri jihadiste au fost executate aproape simultan pe aeroportul internaţional Zaventem şi în staţia de metrou Maelbeek, situată la numai câteva sute de metri de sediul principal al Comisiei Europene.

La cinci ani de la respectivele atentate, lideri și oficiali UE și NATO, dar și ai Statelor Unite, au transmis mesaje comemorative.

“Acum cinci ani, Europa a fost lovită în inima sa, la Bruxelles. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața”, a scris, pe Facebook, președintele Consiliului European, Charles Michel.

Prim-ministru al Belgiei la acel moment, Michel a făcut apel la belgieni și la europeni să nu uite ceea ce îi unește.

Un mesaj la “cinci ani de la atacurile oribile de la Bruxelles” a venit și din partea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a rememorat și faptul că atacurile teroriste au continuat și în alte orașe în anii următori.

“Teroriștii încearcă să se ascundă în spatele ideologiei sau religiei, dar răspunsul nostru trebuie să fie același: să ne protejăm valorile împotriva violenței și urii”, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

Five years since the horrific #BrusselsAttacks. We’ve seen so many other terrorist attacks since, in London, Paris, Kabul & Christchurch. Terrorists may try to hide behind religion or ideology but our answer must be the same: to stand up for our values, against violence & hatred.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 22, 2021