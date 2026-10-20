Cinci comisari europeni se opun reducerilor bugetare în domeniul cooperării globale a UE: Fără resurse adecvate, UE riscă să-și piardă influența pe scena mondială

Comisarii europeni responsabili de acțiunea externă a UE s-au opus propunerilor de reducere a fondurilor alocate instrumentului „Europa globală” din buget, avertizând că finanțarea trebuie să fie pe măsura ambițiilor globale ale Uniunii, informează Euronews.

„Fără resurse adecvate, UE riscă să-și piardă influența pe scena mondială și să devină mai vulnerabilă la factorii externi”, se menționează în scrisoarea lor, consultată de Euronews, în care se subliniază că peisajul global s-a schimbat radical în ultimii ani.

Scrisoarea este adresată raportorilor Parlamentului European pentru acest instrument, Michael Gahler (Germania/PPE) și Robert Biedroń (Polonia/S&D), după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a propus o reducere cu 17,4 % a bugetului programului.

Aceasta este co-semnată de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și de comisarii Marta Kos (Extindere), Dubravka Šuica (Marea Mediterană), Jozef Síkela (Parteneriate internaționale) și Hadja Lahbib (Pregătire și gestionarea crizelor).

Comisarii avertizează că reducerea finanțării programului ar putea avea consecințe majore pentru UE și partenerii săi în ceea ce privește securitatea, stabilitatea, prosperitatea și migrația, precum și ar putea slăbi capacitatea blocului de a forja parteneriate reciproc avantajoase.

Scrisoarea subliniază, de asemenea, o scădere constantă a ajutorului pentru dezvoltare din partea țărilor UE și a altor donatori importanți, precum SUA. Acest lucru, se menționează în scrisoare, riscă să lase lacune mari în țările partenere, cu consecințe potențial grave.

Extinderea este un alt domeniu în care instrumentul are nevoie de resurse adecvate, în special pentru sprijinul de preaderare, care „necesită fonduri suficiente pentru ca reformele dificile să merite costul politic pe care îl suportă guvernele”.

Regiunea care se întinde de la Africa de Nord până în Orientul Mijlociu și în Golful Persic este, de asemenea, prezentată ca fiind esențială pentru securitatea și prosperitatea blocului, în special în ceea ce privește energia și migrația. Se consideră că sunt esențiale resurse substanțiale pentru a face față în mod credibil amplorii provocărilor din această regiune.

UE trebuie, de asemenea, să își mențină un rol de lider în Africa subsahariană, în regiunea Asia-Pacific și în America Latină, se menționează în scrisoare, unde prezența sa consolidează stabilitatea, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și securitatea economică.

Apelul celor cinci comisari a fost auzit.

Eurodeputații din Comisiile pentru afaceri externe și dezvoltare și-au adoptat poziția cu privire la Instrumentul „Europa Globală” al UE, mecanismul de finanțare al UE pentru acțiunea externă în perioada 2028-2034, informează Parlamentul European într-un comunicat.

Proiectul de poziție a fost adoptat luni seara, 19 octombrie, cu 63 de voturi pentru, 27 împotrivă și cinci abțineri. Potrivit deputaților europeni, scopul „Europa globală” este de a apăra și promova valorile, principiile și interesele strategice și geopolitice ale UE și, pe termen lung, de a contribui la eradicarea sărăciei.

Buget

Pentru a realiza acest lucru în mod eficient, aceștia militează pentru un buget ambițios al instrumentului, respingând propunerile recente ale Consiliului privind reduceri semnificative și susținând, în schimb, o majorare de 25 de miliarde de euro (la prețurile actuale) față de bugetul inițial al Comisiei, de 200 de miliarde de euro. Recunoscând un context geopolitic din ce în ce mai instabil, eurodeputații solicită un buget minim dedicat de 25 de miliarde de euro pentru ajutorul umanitar și doresc linii bugetare specifice pentru un fond de reconstrucție a Gazei și pentru țările candidate.

Eurodeputații doresc să introducă obiective de finanțare specifice, cum ar fi alocarea a 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare către dezvoltarea umană.

Conform poziției adoptate de eurodeputați, o parte specifică a fondurilor ar urma să fie alocată investițiilor în cadrul strategiei „Global Gateway” a UE și în sprijinul autonomiei strategice și al rezilienței economice a UE.

Apărarea democrației, a drepturilor omului și a intereselor strategice

Pe baza lecțiilor desprinse din actualul buget pe termen lung, eurodeputații din comisie au convenit asupra unui mecanism prin care UE ar putea suspenda finanțarea din cadrul inițiativei „Europa globală” în cazul în care se constată o deteriorare a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept într-o țară parteneră. De asemenea, Comisia va avea competența de a suspenda integral sau parțial plățile în cazul în care se identifică deficiențe grave într-o țară parteneră legate de obligația de readmisie a propriilor resortisanți. Deputații doresc să se asigure că entitățile care nu sunt aliniate la interesele strategice ale Europei sunt excluse de la finanțarea în cadrul acestui instrument.

Extinderea UE și Ucraina

„Europa globală” trebuie, spun eurodeputații, să ajute țările candidate și țările potențial candidate să se alinieze la valorile și legislația UE și nu numai, în timp ce, în același timp, se insistă asupra unor stimulente mai clare pentru ca țările candidate să realizeze reformele. Instrumentul ar oferi, de asemenea, sprijin Ucrainei ca răspuns la impactul războiului de agresiune al Rusiei, fără a deturna fonduri de la alte priorități și țări partenere.

Controlul democratic

În temeiul noului instrument, Comisia va fi obligată să furnizeze eurodeputaților rapoarte detaliate privind punerea în aplicare a acestuia, alături de un dialog periodic între comisarii responsabili și eurodeputați. De asemenea, eurodeputații doresc ca strategia emblematică a UE, „Global Gateway”, să fie integrată în inițiativa „Europa globală”, inclusiv printr-o implicare mai mare a Parlamentului European în funcționarea acesteia.