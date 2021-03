Cinci state membre fac apel, într-o scrisoare comună, la distribuția echitabilă a dozelor de vaccin COVID-19 în UE

Cinci lideri de state UE au făcut apel sâmbătă la organizarea de convorbiri la nivel înalt în blocul comunitar pentru a asigura distribuţia echitabilă a dozelor de vaccin împotriva coronavirusului, afirmând că actualul sistem ar crea “disparităţi uriaşe” între statele membre până în vară, relatează DPA și Agerpres.

Şefii de guvern din Austria, Bulgaria, Letonia, Slovenia şi Republica Cehă au afirmat într-o scrisoare către oficialii UE că actualul sistem “va continua să creeze şi să exacerbeze disparităţi uriaşe între statele membre până în vară, când unele vor putea să ajungă la imunitatea de turmă în câteva săptămâni, în timp ce altele vor rămâne mult în urmă”.

„Împreună cu Sebastian Kurz avem un apel comun către statele membre ale UE și către Comisia Europeană pentru o solidaritate continuă astfel încât să asigurăm accesul egal la vaccinul COVID-19”, a scris premierul Bulgariei pe contul de Twitter.

With @sebastiankurz we have a joint call on the EU member states and the @EU_Commission for continued solidarity to ensure equal access to the scarce resource that COVID-19 vaccine currently represent.

— Boyko Borissov (@BoykoBorissov) March 12, 2021