Cinci state membre UE cer ca Regatul Unit să contribuie financiar în schimbul accesului la piața internă de energie electrică a UE

Cinci țări membre ale UE au solicitat ca Regatul Unit să plătească pentru accesul la piața internă a energiei electrice a UE, conferind o dimensiune financiară și politică negocierilor dinaintea summitului UE-Regatul Unit din 20 noiembrie, potrivit unei scrisori la care a avut acces Euronews.

Liderii Belgiei, Germaniei, Danemarcei, Luxemburgului și Țărilor de Jos au îndemnat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele Consiliului European, António Costa, să condiționeze integrarea Marii Britanii în piața europeană a energiei electrice de contribuții la fondurile Uniunii menite să reducă disparitățile între regiuni.

„Un acord privind o contribuție financiară adecvată din partea Regatului Unit pentru reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale dintre regiunile Uniunii ar trebui să fie corelat cu integrarea Regatului Unit în piața energiei electrice a UE”, se menționează în scrisoare.

Cele cinci țări doresc să se asigure că Regatul Unit nu beneficiază de avantajele economice ale unei integrări mai strânse fără a aduce, în schimb, o contribuție financiară, ceea ce ar putea transforma cooperarea în domeniul energiei electrice într-o dezbatere mai amplă privind condițiile relației Regatului Unit cu UE după Brexit.

Scrisoarea a fost semnată de prim-ministrul belgian Bart De Wever, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden și prim-ministrul olandez Rob Jetten — subliniind o inițiativă care pare să beneficieze de sprijinul liderilor UE.

Un proiect de declarație comună UE-Marea Britanie, la care a avut acces și Euronews, sugerează că liderii UE susțin în mare măsură principiul unei contribuții britanice la fondurile de coeziune ale Uniunii. Textul ar putea suferi încă modificări înainte de summitul din 20 noiembrie.

Martin McCluskey, subsecretarul de stat britanic pentru securitatea energetică și obiectivul „zero emisii nete”, a declarat recent că Marea Britanie se află în negocieri pentru a înțelege propunerea UE și că nu s-a convenit încă asupra niciunei sume sau contribuții.

McCluskey a subliniat că orice plată ar trebui să ofere un raport calitate-preț avantajos pentru Marea Britanie.

Cu toate acestea, Marea Britanie ar putea urma modelul Norvegiei.

Un model posibil este cel al Norvegiei, care participă la piața internă a UE prin Spațiul Economic European și contribuie la subvenții destinate sprijinirii dezvoltării economice și sociale în regiunile europene mai puțin prospere.

Oslo contribuie cu aproximativ 391 de milioane de euro anual prin aceste subvenții de coeziune, potrivit Misiunii Norvegiei pe lângă UE.

Liderii UE consideră că integrarea Regatului Unit în piața internă a energiei electrice a UE va contribui la consolidarea securității energetice, la reducerea dependenței de combustibilii fosili, la îmbunătățirea tranzacționării energiei electrice și la facilitarea proiectelor de cooperare transfrontalieră, în special în Marea Nordului.

Cele cinci țări membre ale UE, toate strâns legate de sistemul energetic din Marea Nordului, susțin că un acord ar oferi o mai mare predictibilitate pentru întreprinderi și investitori, permițând în același timp UE să exploateze enormul potențial eolian offshore al Mării Nordului.

Scrisoarea subliniază ambiția de a dezvolta proiecte comune cu o capacitate de până la 100 GW și o capacitate totală de energie eoliană offshore de 300 GW.

„Un acord privind integrarea pieței energiei electrice este esențial pentru a oferi claritate și predictibilitate părților interesate atât din Regatul Unit, cât și din UE. Acest lucru este necesar pentru a valorifica pe deplin potențialul zonei Mării Nordului și a o transforma în cel mai mare nod de energie curată din lume”, se menționează în scrisoare.

Cei cinci lideri din UE au descris Regatul Unit ca fiind un partener apropiat în cadrul tranziției energetice și au menționat că au început deja negocierile privind integrarea acestuia în piața internă a energiei electrice a UE, conform celor convenite în Înțelegerea comună UE-Regatul Unit.

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„Vă invităm pe dumneavoastră și pe Regatul Unit să conveniți, în cadrul summitului, asupra unei căi de urmat în vederea încheierii acestor negocieri”, se menționează în scrisoare.