Cine este primul român șef de cabinet din Comisia Europeană

Ioana Rus, fostul șef-adjunct din cadrul cabinetului comisarului european pentru Politică Regională, Corina Crețu, a devenit, începând de săptămâna trecută, șef de cabinet, fiind astfel primul român care deține o astfel de funcție, potrivit site-ului Comisiei Europene.

Ioana are o vastă experiență in domeniul diplomației si a afacerilor europene de la Bruxelles activând în cadrul mai multor instituții atât in România, cât și la Bruxelles. Între 2001 și 2004 Ioana a fost consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. In perioada 2004 – 2008 a fost diplomat în cadrul Reprezentanței Permanente a României la UE fiind parte a echipei care a contribuit activ la procesul de aderare a Romanian la Uniunea Europeana.

Începând cu anul 2008, Ioana Rus și-a început cariera europeană in cadrul Parlamentului European devenind consilier politic privind politica regională în cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European. În perioada iulie – noiembrie 2014 a devenit consilier politic pentru vicepreședintele Parlamentului European, iar in noiembrie 2014, dată fiind experiența sa în domeniul politicii regionale din cadrul PE, ea a fost co-optată în echipa comisarului european pentru dezvoltare regională. Din luna mai 2016 până în prezent a fost șef adjunct de cabinet al comisarului Corina Crețu.

Ioana Rus vorbește fluent două limbi străine: engleză și franceză. Printre responsabilitățile noului șef de cabinet se numără managementul cabinetului, strategia și coordonarea generală, relațiile cu cabinetul președintelui, relațiile cu centrul de strategie politică europeană, relațiile cu Secretariatul General, probleme de comunicare strategică și chestiuni legate de personalul superior. Ioana este absolventă a Facultății de Economie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și are un masterat în cadrul Facultății de Management și Comunicare în Afaceri la SNSPA.

Între 2013 și 2014 a obținut un certificat profesional în Arta și Știința Coachingului la Erickson Coaching International. Între 2014 și 2018 a absolvit mai multe studii de coaching, business și leadership.

Noul șef adjunct al cabinetului este Ioannis Latoudis, iar ceilalți membri sunt Dana Berinde, Jan Mikołaj Dzięciołowski, Marion Finke, Tomáš Nejdl, Benjamin Barets și Daniel Mouque.

