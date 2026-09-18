Cine este Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan: O carieră politică construită la Bruxelles, în roluri-cheie la nivel european

Siegfried Mureșan, unul dintre cei mai influenți membri ai Parlamentului European, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, în încercarea de a pune capăt crizei politice care durează de mai bine de patru luni. Europarlamentarul PNL, în vârstă de 44 de ani, are în spate peste un deceniu de activitate în politica europeană și mai multe poziții de conducere în cadrul Partidului Popular European și al grupului PPE din Parlamentul European.

Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, iar ulterior a urmat un master în științe economice și management la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și a lucrat timp de trei ani în Bundestag, ca asistent al președintelui Comisiei pentru afaceri europene, Gunther Krichbaum. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde și-a construit treptat cariera în instituțiile europene și în structurile Partidului Popular European, cea mai mare familie politică de la nivelul UE.

De la PMP la PNL și ascensiunea în PPE

Cariera politică a lui Mureșan a început în România în Partidul Mișcarea Populară. În 2014 a fost ales pentru prima dată în Parlamentul European, pe listele PMP. Patru ani mai târziu a trecut la PNL, iar la alegerile europene din 2019 și 2024 a obținut noi mandate pe listele liberalilor. El a mai fost propus prim-ministru în primul mandat al președintelui Klaus Iohannis de către fostul președinte Traian Băsescu, atunci când Mureșan activa în PMP.

În paralel, ascensiunea sa în structurile europene a continuat. În 2019 a devenit vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte al Partidului Popular European, poziții pe care le deține și în prezent. Este, de asemenea, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

O parte importantă a profilului său european este legată de bugetul Uniunii Europene. Mureșan a fost negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetele UE din 2018 și 2024, co-raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar în septembrie 2024 a fost desemnat negociator-șef al PE pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Este primul eurodeputat român care a ocupat de două ori poziția de negociator-șef al Parlamentului pentru bugetul anual al UE.

Un politician cu profil puternic european

Profilul politic al lui Siegfried Mureșan este puternic legat de integrarea europeană și de relația României cu instituțiile UE. În ultimii ani, el a susținut public necesitatea menținerii României în nucleul decizional european și a legat accesul la fondurile europene de reformele structurale și de respectarea angajamentelor asumate de București.

Cu o zi înainte de desemnarea sa, Mureșan declara că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, dar că liberalii nu vor accepta „orice Guvern”. El susținea că viitorul Executiv trebuie să continue reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan, inclusiv măsurile privind deficitul bugetar și absorbția fondurilor europene.

În iunie 2026, când PNL, USR și UDMR îl propuseseră pentru prima dată pentru funcția de premier, Mureșan afirma că România are nevoie de un guvern proeuropean „prin acțiune, nu doar prin declarații”.

De ce l-a ales Nicușor Dan?

Președintele Nicușor Dan a spus că l-a desemnat pe Mureșan după consultările cu partidele parlamentare deoarece acesta a fost persoana care a dispune de cele mai multe voturi din partea partidelor ca urmare a susținerii comune din partea PNL, USR și UDMR. Șeful statului a invocat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și faptul că acesta a negociat de-a lungul timpului dosare importante.

Desemnarea vine după două tentative anterioare de formare a unui guvern care nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline.

Mureșan, care a fost propus de cele trei formațiuni pe data de 26 iunie, a acceptat în aceeași zi propunerea președintelui. „Accept propunerea făcută de președintele României”, a transmis eurodeputatul.

Va putea Siegfried Mureșan să pună capăt crizei politice prelungite din România?

Experiența europeană a lui Siegfried Mureșan va trebui transformată într-o majoritate parlamentară la București. PNL, USR și UDMR și-au exprimat susținerea pentru candidatura sa, însă nu există încă o majoritate parlamentară conturată.

PSD, principalul partid parlamentar, a criticat desemnarea. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că a primit cu „surprindere și dezamăgire” decizia lui Nicușor Dan și l-a acuzat pe Mureșan că ar fi susținut la Bruxelles reducerea fondurilor europene pentru România. AUR a afirmat, la rândul său, că un eventual guvern condus de liberalul Siegfried Mureșan nu va ajunge la vot, deoarece nu poate obține o majoritate.

România se află în criză politică și guvernamentală prelungită după ce Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. 281 de voturi au fost date în favoarea destituirii cabinetului Bolojan De atunci, România este condusă de un Executiv interimar la Palatul Victoria.

Potrivit Constituției, candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului. Pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Aceasta este a doua încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul a respins, pe 23 iunie, cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire.

O a doua respingere a unui cabinet guvernamental îi conferă șefului statului posibilitatea dizolvării legislativului și convocarea alegerilor anticipate.