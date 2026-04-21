Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât rămânea acum 20 de ani, avertizează Nicușor Dan: Tehnologia este esențială pentru economie și competitivitate

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, la DeepTech Romania Forum, organizat cu ocazia Ziua Mondială a Creativității și Inovării, că tehnologia a devenit un element indispensabil pentru funcționarea economiei moderne și pentru menținerea competitivității.

Șeful statului a avertizat că decalajele tehnologice se traduc rapid în pierderi economice și strategice, subliniind că „cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât rămânea acum 20 de ani”, relatează Agerpres.

În intervenția sa, președintele a explicat că dependența de tehnologie nu mai este limitată la economie, ci se extinde tot mai mult asupra securității.

În acest context global marcat de tensiuni și conflicte, el a atras atenția că „există o necesitate crescută a dezvoltării unei tehnologii” capabile să îmbunătățească soluțiile din domeniul apărării.

Nicușor Dan a evidențiat că România dispune de resurse și potențial în zona tehnologică, însă acestea trebuie valorificate mai eficient prin politici coerente și colaborare între sectoare.

„Esențial este să întărim colaborarea privatului cu publicul”, a afirmat acesta, insistând asupra nevoii de a corecta blocajele din lanțul care duce de la cercetare la produs final.

În același timp, președintele a subliniat că este necesară o implicare mai activă a statului și a diplomației economice pentru a sprijini companiile românești să acceseze piețe externe, arătând că trebuie clarificat „cum poate statul român să ajute, cum poate diplomația românească să ducă niște firme, niște oameni pe o piață externă”.

Referindu-se la finanțarea cercetării și inovării, șeful statului a ridicat o problemă centrală pentru dezvoltarea sectorului tehnologic: „Cum facem să constituim un ecosistem care să aducă capital public și privat în zona de cercetare și inovare?”.

Ziua mondială a creativității și inovației este dedicată ideilor noi, soluțiilor inventive și modului în care creativitatea ajută la dezvoltarea societății, economiei și tehnologiei. A fost recunoscută de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 2007 și este celebrată, anual, pe 21 aprilie, la șase zile de la data nașterii celui mai de seamă reprezentant al Renașterii italiene din perioada de apogeu a acesteia, Leonardo da Vinci (15 aprilie 1452) și cu o zi înaintea Zilei Planetei Pământ. În acest fel, ONU dorește să sublinieze faptul că un viitor sustenabil pentru planetă poate fi obținut în special printr-o abordare științifică, economică și culturală care este, în permanență, creativă și inovatoare.

Ziua promovează: gândirea creativă, inovația în afaceri și tehnologie, rezolvarea problemelor în mod original, dezvoltarea economică și socială, educația și antreprenoriatul.