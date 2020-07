Dacian Cioloș solicită Ursulei von der Leyen și președinției Germaniei la Consiliul UE să ia măsuri după atacurile la adresa presei în Ungaria și Polonia

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, lider al grupului Renew Europe în Parlamentul European, solicită ministrului de stat pentru Europa al Germaniei, Michael Roth, și preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, măsuri în vederea asigurării respectării valorilor fundamentele ale Uniunii Europene în Ungaria, în contextul ultimelor amenințări la adresa presei independente, după ce redactorul-șef al principalului site independent de ştiri din Ungaria, index.hu, a fost forțat să demisioneze.

“La o săptămână distanță după un Consiliu European istoric, libertatea presei este din nou amenințată în Ungaria. Cancelarul Merkel ne-a asigurat că statul de drept este o prioritate pentru președinția germană. Acum este momentul să acționăm”, a scris Cioloș, pe Twitter, referindu-se la scrisorile trimise Ursulei von der Leyen și lui Michael Roth, ministrul pentru Europa în guvernul federal german.

⚠️One week after a historic #EUCO, freedom of the press is again under threat in #Hungary.

Chancellor Merkel assured us that the rule of law is a priority for the 🇩🇪 Presidency. Now is the time to act!

My letter to the German Presidency of the EU Council @EU2020DE

Thread 👇 pic.twitter.com/TjWXg6IEiK

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 29, 2020