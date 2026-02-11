ROMÂNIA
Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene”
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul colaborează cu specialiștii Băncii Mondiale pentru identificarea unor soluții de finanțare destinate principalelor proiecte de investiții ale orașului, subliniind că obiectivul administrației este apropierea de standardele marilor capitale europene.
„Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene. Și lucrăm pentru dezvoltarea lui cu cei mai buni”, a transmis edilul, precizând că experții Băncii Mondiale oferă asistență tehnică, bune practici și posibilități de finanțare directă.
Potrivit acestuia, orașul are nevoie de investiții în mai multe domenii, de la construirea de parcări și modernizarea transportului public, până la digitalizarea serviciilor și a interacțiunii cu cetățenii. În acest context, primarul general a subliniat că „este necesară asigurarea cofinanțării pentru principalele proiecte de investiții publice”.
El a precizat că discuțiile cu Banca Mondială au vizat soluții de finanțare pentru: reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB, realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (precum construirea de parcări publice subterane în zona centrală) și asigurarea cofinanțării pentru principalele noastre proiecte de investiții publice: investițiile în rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare.
„Am discutat despre stadiul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), realizată cu sprijinul Băncii Mondiale. Aceasta mai are nevoie doar de un aviz de la Agenția de Mediu pentru a fi supusă votului Consiliului General. În baza SIDU, PMB și Sectoarele Municipiului București vor putea accesa finanțările europene dedicate orașului nostru”, a anunțat edilul.
„Punem Bucureștiul la punct!”, a mai transmis primarul general.
MAREA BRITANIE
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania).
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri generale din Marea Britanie.
Întâlnirea cu membrii APPG, conduși de președintele grupului, Gareth Thomas, și de vicepreședintele Lord Davies of Gower, a vizat consolidarea pilonului parlamentar al Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
Un punct central al discuțiilor a fost pledoaria pentru introducerea limbii române ca materie de examen GCSE (examen opțional în cadrul studiilor liceale britanice). Ministrul Oana Țoiu a mulțumit oficial membrilor APPG pentru susținerea acestei inițiative în Parlamentul britanic, subliniind că româna este a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit.
„Relansarea acestui grup după un an de pauză este un semnal puternic de prietenie. Diplomația parlamentară este cea care traduce parteneriatele strategice în beneficii directe pentru oameni. Am găsit în colegii din APPG aliați dedicați pentru comunitatea noastră, în special în demersul de a oferi copiilor români din UK posibilitatea de a susține examene oficiale în limba maternă”, a declarat Oana Țoiu.
Discuțiile au inclus și teme de securitate regională, parlamentarii britanici exprimându-și aprecierea pentru rolul României de pilon de stabilitate la Flancul Estic al NATO. S-a agreat intensificarea dialogului pe teme de reziliență democratică și securitate energetică, în pregătirea vizitei pe care membrii Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare o vor efectua în România în luna martie a acestui an.
Membrii grupului parlamentar au evidențiat contribuția remarcabilă a celor peste 1,3 milioane de români la economia și cultura britanică.
Ministrul Oana Țoiu a reafirmat angajamentul Guvernului României de a sprijini acest grup de prietenie în proiectele ce vizează facilitarea integrării și protejarea drepturilor cetățenilor români, consolidând astfel legăturile umane care stau la baza relației bilaterale.
APPG România este un grup informal, transpartinic, format din membri ai ambelor Camere ale Parlamentului britanic (Lords și Commons), dedicat promovării relațiilor cu România.
Vizita ministrului la Londra a inclus întrevederi cu omologul Yvette Cooper, prelegere la Universitatea Oxford și participarea la forumuri economice strategice dar și întâlniri cu membrii comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii.
SĂNĂTATE
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal să îți condiționeze șansa reală de supraviețuire.
„Sunt inițiator al rezoluției legislativului european prin care solicităm ca Planul european de combatere a cancerului să fie finanțat adecvat și aplicat în practică, nu doar să existe în declarații. Totodată, am amendat documentul pentru a solicita întărirea suportului oferit copiilor bolnavi de cancer”, a transmis Victor Negrescu în discursul său.
Rezoluția va fi votată joi, 12 februarie, în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European din Strasbourg.
De asemenea, acesta subliniat ferm că sănătatea nu reprezintă un cost, ci o investiție: „Apostolii austerității trebuie să înțeleagă că sănătatea nu este un cost, ci o investiție, iar tăierile negândite și ezitarea politică costă vieți.”
SĂNĂTATE
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Astfel, pentru România, datele naționale complete de incidență lipsesc din registrele europene comparabile, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate majoră a sistemului de sănătate publică.
În 2023, la nivelul Uniunii Europene, în medie 54% dintre femei eligibile au participat la programele de screening pentru cancerul de col uterin, cu variații semnificative între statele membre: de 78% în Suedia, la 11% în Polonia și doar 6% în România. Astfel, se explică de ce șase românce diagnosticate cu cancer de col își pierd viața, zilnic, în țara noastră.
- În schimb, țările cu rate ridicate de screening pentru cancer de col uterin au o pondere semnificativ mai mare a cazurilor diagnosticate în stadii incipiente (stadiile I-III), ceea ce se traduce prin șanse crescute de tratament curativ și supraviețuire.
- Țările cu rate scăzute de screening înregistrează o pondere mai mare a cazurile de cancer în stadii avansate (III-IV), asociate cu tratamente mai complexe și costisitoare și prognostic rezervat.
Inegalitățile educaționale și accesul la screening oncologic, poziția României
Datele OCDE arată ca participarea la programele de screening oncologic este constant mai scăzută în rândul persoanelor cu un nivel educațional redus, diferențele fiind semnificative între statele membre. În cazul României, decalajul educațional se corelează cu nivelurile foarte scăzute de participare la screening, atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cancerul colorectal.
Nevoie medicale neacoperite și accesul la servicii
La nivelul Uniunii Europene, unul dintre principalele motive pentru care populația raportează nevoi medicale neacoperite este timpul de așteptare, alături de costuri sau distanța până la furnizorii de servicii medicale. Din nou, în cazul României, ponderea populației care declară nevoi medicale neacoperite este ridicată comparativ cu media europeană, clasându-se în primele cinci țări cu timp mari de așteptare.
Bune practici europene pentru creșterea conștientizării și alfabetizării în cancer
Statele europene care obțin rezultate mai bune în prevenție și diagnostic precoce aplică abordări integrate, adaptate populației, care combină comunicarea, educația și implicarea comunitară.
- Irlanda implementează campanii naționale recurente, inclusiv campanii plătite pe rețele sociale, cu mesaje adaptate regional și pentru grupuri cu risc crescut; pacienții sunt implicați direct în elaborarea mesajelor. De asemenea, derulează un program național de educație oncologică în școli, ajungând anual la aproximativ 10.000 de elevi, cu sprijin guvernamental.
- Țările de Jos distribuie materiale de informare și videoclipuri despre screening în mai multe limbi, ținând cont de populația migrantă.
- Franța oferă resurse online dedicate pacienților cu dizabilități și aparținătorilor, în formate simplificate și adaptate, pentru screening, diagnostic precoce și tratament.
- Slovenia dezvoltă programe comunitare împreună cu autorități de sănătate publică, ONG-uri și centre regionale, inclusiv intervenții dedicate comunităților vulnerabile (ex. comunități Roma). De asemenea, implementează programe extinse în școli, municipalități și la locul de muncă, prin rețele naționale de promovare a sănătății.
- Malta integrează informarea despre cancer în evenimente comunitare, pentru a ajunge la persoane cu nivel scăzut de alfabetizare sau slab conectate la sistemul medical.
- Lituania organizează vizite educaționale în școli, axate pe prevenție și semnele precoce ale cancerului.
