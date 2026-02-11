Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul colaborează cu specialiștii Băncii Mondiale pentru identificarea unor soluții de finanțare destinate principalelor proiecte de investiții ale orașului, subliniind că obiectivul administrației este apropierea de standardele marilor capitale europene.

„Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene. Și lucrăm pentru dezvoltarea lui cu cei mai buni”, a transmis edilul, precizând că experții Băncii Mondiale oferă asistență tehnică, bune practici și posibilități de finanțare directă.

Potrivit acestuia, orașul are nevoie de investiții în mai multe domenii, de la construirea de parcări și modernizarea transportului public, până la digitalizarea serviciilor și a interacțiunii cu cetățenii. În acest context, primarul general a subliniat că „este necesară asigurarea cofinanțării pentru principalele proiecte de investiții publice”.

El a precizat că discuțiile cu Banca Mondială au vizat soluții de finanțare pentru: reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB, realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (precum construirea de parcări publice subterane în zona centrală) și asigurarea cofinanțării pentru principalele noastre proiecte de investiții publice: investițiile în rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare.

„Am discutat despre stadiul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), realizată cu sprijinul Băncii Mondiale. Aceasta mai are nevoie doar de un aviz de la Agenția de Mediu pentru a fi supusă votului Consiliului General. În baza SIDU, PMB și Sectoarele Municipiului București vor putea accesa finanțările europene dedicate orașului nostru”, a anunțat edilul.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, elaborată cu sprijinul Băncii Mondiale, urmează să fie supusă votului Consiliului General după obținerea avizului de mediu, documentul urmând să stea la baza accesării fondurilor europene dedicate Capitalei.

„Punem Bucureștiul la punct!”, a mai transmis primarul general.