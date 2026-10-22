Cipru solicită Comisiei Europene să reia discuțiile privind clauza de asistență reciprocă, având în vedere „gravitatea provocărilor cu care ne confruntăm”

Președintele Ciprului, i-a scris președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitând UE să reia negocierile privind clauza de apărare reciprocă, informează Politico Europe, publicație care a consultat scrisoarea datată cu 20 octombrie.

„Nu pot sublinia îndeajuns importanța acestei prevederi pentru UE și statele sale membre, mai ales în perioade de incertitudine geopolitică”, a scris Nikos Christodoulides.

Articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona prevede că, în cazul în care un stat membru al UE se confruntă cu o „agresiune armată” pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a acorda „ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun”.

Spre deosebire de articolul 5 al NATO, considerat fundamentul apărării colective euroatlantice, mecanismul prevăzut de articolul 42.7 nu dispune de structuri operaționale sau planuri militare detaliate.

Această clauză a fost utilizată o singură dată până în prezent, după atacurile teroriste din Paris din 2015, când Franța a solicitat sprijinul partenerilor europeni.

Articolul referitor la clauza de apărare a devenit o prioritate pe ordinea de zi din cauza amenințărilor geopolitice tot mai mari, printre care se numără subminarea alianței transatlantice de către președintele SUA, Donald Trump, invazia Rusiei în Ucraina și campania de război hibrid împotriva UE, precum și războaiele din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere gravitatea provocărilor cu care ne confruntăm, Cipru ar saluta reluarea discuțiilor în cadrul organismelor pregătitoare relevante. Aș aprecia, prin urmare, o informare cu privire la propunerile aflate în discuție, precum și un calendar pentru pașii următori”, a scris Christodoulides.

UE a simulat modul în care clauza ar funcționa în practică prin exerciții desfășurate la începutul acestui an.

Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, care s-a încheiat pe 30 iunie, a acordat prioritate acestei chestiuni după ce, în martie, drone iraniene au lovit o bază britanică situată pe teritoriul cipriot.

Sub coordonarea sa, liderii Uniunii Europene au au convenit, la summitul lor informal din Cipru, asupra necesității clarificării modului de aplicare a clauzei de asistență reciprocă prevăzute în tratatele europen.

Tema se regăsește și în promisiunile avansate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind Starea Uniunii, însă subiectul a ieșit în mare măsură din atenția blocului, pe măsură ce UE își îndreaptă atenția către negocierea bugetului său pe șapte ani, de aproape 2 trilioane de euro, și către găsirea de fonduri suplimentare pentru Ucraina.