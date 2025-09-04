CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent

Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită, fără a mai solicita prezentarea unor probe privind un tratament chirurgical, a pledat avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Richard de la Tour.

Potrivit unui comunicat al instanței europene, O persoană de cetățenie bulgară a fost înregistrată la naștere ca fiind de sex masculin, cu un nume, un număr personal de identificare și documente de identitate corespunzătoare acestui sex. Aceasta a urmat un tratament hormonal și se prezintă astăzi ca o femeie. Discordanța dintre aspectul său feminin și documentele sale de identitate oficiale ale unei persoane de sex masculin îi cauzează neplăceri cotidiene, în special în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă.

Ea a sesizat instanțele bulgare pentru a obține recunoașterea sexului său feminin și pentru a obține modificarea datelor de stare civilă în actul său de naștere. Cererea sa a fost respinsă.

Astfel, reglementarea bulgară, după cum a fost interpretată de instanțele naționale, nu prevede posibilitatea unei asemenea schimbări a sexului, a numelui și a numărului personal de identificare care figurează în actele de stare civilă în acest tip de situație.

Sesizată cu litigiul, Curtea Supremă de Casație bulgară are îndoieli cu privire la compatibilitatea acestei reglementări cu dreptul Uniunii și solicită Curții de Justiție să se pronunțe.

În concluziile prezentate, avocatul general Jean Richard de la Tour propune Curții să statueze că dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale, astfel cum a fost interpretată de instanțele naționale, care nu permite recunoașterea juridică a schimbării identității de gen a resortisanților săi, inclusiv fără tratament chirurgical pentru tranziție de gen, și schimbarea numelui și a numărului lor personal de identificare.

El se opune de asemenea ca aceste modificări să nu poată fi înscrise în actul lor de naștere, în măsura în care înscrierea menționată condiționează modificarea datelor care figurează în documentele lor de identitate.

Avocatul general consideră că menționarea sexului în documentul de identitate numai pe baza actului de naștere întocmit de statul membru competent dă naștere, ca urmare a finalității acestui document, obligației acestui stat de a recunoaște din punct de vedere juridic identitatea de gen trăită și de a o înscrie în acest act.

El precizează că finalitatea respectivă este de a permite identificarea titularului său fără să poată fi repusă în discuție autenticitatea documentelor pe care el le prezintă sau veridicitatea datelor cuprinse în acestea.

„În consecință, o reglementare națională, astfel cum a fost interpretată de instanțele naționale, care, în lipsa recunoașterii identității de gen a unei persoane transgen, o împiedică să beneficieze de un drept garantat de dreptul Uniunii, precum obținerea unui document de identitate care să îi permită să își exercite în mod liber dreptul de circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, constituie o restrângere a acestui drept”, este stipulat în comunicat.

O astfel de restrângere nu poate fi justificată decât de considerații obiective și proporționale cu un obiectiv legitim, ceea ce nu este cazul în speță, consideră avocatul general al CJUE.

Avocatul general propune Curții să considere că revine în principiu instanței de trimitere, fără a aștepta ca reglementarea națională în cauză să fie modificată pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituțional, sarcina de a o interpreta în lumina dreptului Uniunii.

„Această interpretare trebuie în special să fie conformă cu normele referitoare la libertatea de circulație și de ședere, la respectarea vieții private, precum și la eliberarea documentelor de identitate sau, dacă este necesar, lăsând neaplicată reglementarea menționată”, mai este precizat în comunicat.

În sfârșit, avocatul general consideră că exercitarea de către o persoană transgen a dreptului său de a obține înregistrarea în registrul de stare civilă a identității sale trans în vederea obținerii unei cărți de identitate sau a unui pașaport care să corespundă identității sale de gen nu trebuie să fie condiționată de prezentarea unor probe privind un tratament chirurgical pentru tranziție de gen.

O astfel de cerință ar aduce atingere în special dreptului la integritate al persoanei și dreptului la respectarea vieții private, conchide avocatul general al CJUE.