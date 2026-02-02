U.E.
Clamând o ordine globală “defunctă”, Mario Draghi revine cu doctrina “federalismului pragmatic”: Puterea înseamnă o Europă federală autentică
Puterea presupune ca „Europa să treacă de la confederație la federație”, întrucât ordinea globală este „acum defunctă”, a declarat luni Mario Draghi, ex-președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, într-un discurs susținut la Universitatea Catolică din Leuven, în Belgia, cu zece zile înainte de a se adresa celor 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la un summit extraordinar consacrat competitivității.
Draghi va lua parte, pe 12 februarie, alături de un alt fost premier italian, Enrico Letta, la summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia, convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Cei doi sunt autori a două rapoarte distincte elaborate în 2024, unul privind potențialul pieței unice, redactat de Letta, și cel de-al doilea consacrat competitivității europene, un raport-fanion devenit un fel de “doctrina Draghi“ în instituțiile UE.
În discursul de la Leuven, fostul premier italian a avertizat că Uniunea Europeană riscă subordonarea, divizarea și dezindustrializarea simultană dacă nu se apropie mai mult.
„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a afirmat Draghi, reluând doctrina unui „federalism pragmatic” pe care a lansat-o în octombrie anul trecut pentru a salva proiectul european prin “coaliții ale celor dispuși să acționeze”.
Potrivit lui Draghi, care în luna mai va fi distins cu Premiul Carol cel Mare, „puterea presupune ca Europa să treacă de la confederație la federație”, întrucât ordinea globală este „acum defunctă”, o constatare pe care tot mai mulți lideri europeni au împărtășit-o în discursurile lor la Forumul Economic Mondial de la Davos.
În discursul său, rostit cu ocazia primirii titlului de doctor honoris causa din partea Universității din Leuven, Draghi a descris o ordine globală eșuată, urmărind declinul acesteia până la aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și la momentul în care statele occidentale au început să facă comerț cu un stat „cu ambiția de a deveni el însuși un pol separat”.
În fața eforturilor Statelor Unite de a combina parteneriatul cu dominația și a modelului de creștere al Chinei, care își exportă costurile către restul lumii, Uniunea Europeană trebuie să își schimbe semnificativ structura, a spus Draghi, avertizând că „gruparea unor state mici nu produce automat un bloc puternic”.
El a susținut că în domeniile în care Europa s-a „federalizat” – comerț, concurență, piața unică, politică monetară – este „respectată ca putere și poate negocia ca un singur actor”. „Acolo unde nu am făcut-o – în domeniul apărării, al politicii industriale, al afacerilor externe – suntem tratați ca o adunare laxă de state de dimensiune medie, ce pot fi divizate și gestionate în consecință”, a mai spus Draghi.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
„Un grup de state care doar se coordonează rămâne un grup de state – fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriul calcul, fiecare vulnerabil la a fi izolat pe rând”, a continuat Mario Draghi, descriindu-și propunerea drept un „federalism pragmatic” care „sparge impasul cu care ne confruntăm astăzi fără a subordona pe nimeni”.
„Statele membre aderă voluntar. Ușa rămâne deschisă pentru altele, dar nu pentru cei care ar submina scopul comun. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pentru a obține putere”, a afirmat Draghi, menționând moneda euro drept „cel mai de succes exemplu”, cu unele state membre participante de la început și altele care au aderat ulterior.
La propunerea sa pare să fi răspuns Germania. Vice-cancelarul și ministrul de finanțe al țării, social-democratul Lars Klingbeil, insistă pentru o Europă cu “două viteze” cu un nucleu alături de Franța, Italia, Olanda, Polonia și Spania. Planul transmis omologilor din țările menționate este axat pe uniunea piețelor de capital, moneda euro, apărare și materii prime critice.
„Dintre toți cei prinși acum între SUA și China, europenii sunt singurii care au opțiunea de a deveni ei înșiși o putere reală. Așadar, trebuie să decidem: rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau facem pașii necesari pentru a deveni o putere? O Europă care nu își poate apăra interesele nu își va putea păstra valorile prea mult timp”, a conchis Draghi discursul său.
Acceptarea ca realitate a unei noi ordini mondiale, una guvernată de politica de superputere în detrimentul ordinii bazate pe reguli susținută de europeni, a devenit o constantă în discursurile liderilor occidentali, dar dublată de mesajul că Europa nu poate rămâne pasivă în fața încercărilor de a transforma ordinea globală într-una a forței brute geopolitice.
Lideri ai democrațiilor occidentale au emis avertismente puternice în intervențiile lor la Davos.
Șocurile geopolitice „seismice” vor construi o „nouă Europă independentă”, iar răspunsul nostru în ceea ce privește tarifele și situația legată de Groenlanda va fi de neclintit și unit, a afirmat Ursula von der Leyen, în vreme ce Emmanuel Macron a precizat faptul că preferă respectul și nu brutalitatea.
Un apel împotriva acomodării față de marile puteri a făcut și premierul canadian, Mark Carney, un discurs anti-hegemonic taxat de Trump. Mark Carney a îndemnat ca puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
Și cancelarul federal german Friedrich Merz a pledat pentru „realism lucid” al Europei, în care țările de pe bătrânul continent nu sunt „la mila noii ordini mondiale”, dar nici nu trebuie să se grăbească să ignore relația transatlantică, în pofida frustrării și furiei din ultima perioadă.
ENERGIE
Curtea de Conturi Europeană: Măsurile UE privind aprovizionarea cu materii prime critice nu produc rezultate tangibile, întârziind realizarea tranziției energetice și obținerea autonomiei strategice
Măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice nu dau rezultate palpabile, producția internă este blocată, iar industria de reciclare se află abia la început, ceea ce creează dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materiile prime de care blocul are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele energetice și climatice, concluzionează Curtea de Conturi Europeană, într-un raport publicat luni, 2 februarie. În context, auditorii nu văd prea multe șanse ca proiectele sprijinite de UE în acest domeniu să reușească să obțină la timp ce și-au propus.
Tranziția UE către energia din surse regenerabile depinde în mare măsură de echipamente tehnice precum baterii, turbine eoliene și panouri solare, toate acestea necesitând materii prime critice, cum ar fi litiul, nichelul, cobaltul, cuprul și pământurile rare. Majoritatea acestor materiale sunt importate în prezent fie din doar o țară terță, fie din doar câteva țări terțe, de exemplu din China, Turcia și Chile. Confruntată cu această vulnerabilitate, UE a adoptat, în 2024, Regulamentul privind materiile prime critice, prin care urmărește să asigure o aprovizionare sigură pe termen lung cu 26 de minerale identificate ca fiind critice pentru tranziția energetică.
„Fără materii prime critice nu putem avea nici tranziție energetică și nici competitivitate sau autonomie strategică. Din păcate, deocamdată depindem în mod periculos de câteva țări din afara UE pentru a ne aproviziona cu aceste materiale. Prin urmare, este esențial ca UE să își adune toate forțele și să își reducă vulnerabilitatea în acest domeniu.”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit.
Aprovizionarea poate fi asigurată prin importuri diversificate, prin creșterea producției interne și prin reciclare. Regulamentul privind materiile prime critice stabilește, pentru 2030, doar obiective care nu sunt obligatorii de îndeplinit, pe lângă faptul că acestea nu se aplică decât unui număr mic de materii prime, considerate „strategice” – adică foarte importante din punct de vedere economic și expuse riscului de a nu putea fi procurate. Nu este clar nici modul în care au fost definite nivelurile care trebuie atinse până în 2030. Ba mai mult, auditorii arată că mai e cale lungă până la acest punct și că UE va trebui să depună mari eforturi pentru a garanta că, până la sfârșitul deceniului, aprovizionarea cu materiile prime strategice de care are nevoie este asigurată.
Regulamentul privind materiile prime critice este un instrument prin care UE a încercat să își reducă dependența de un număr mic de țări, însă auditorii nu văd niciun rezultat tangibil al eforturilor sale de a-și diversifica importurile. De exemplu, UE a semnat 14 parteneriate strategice privind materiile prime în ultimii cinci ani, 7 dintre acestea fiind încheiate cu țări a căror guvernanță era slab cotată. Importurile din aceste țări partenere au scăzut între 2020 și 2024 pentru aproximativ jumătate din materiile prime acoperite de raport. Alte acțiuni ale UE se află deocamdată într-un impas. De exemplu, negocierile cu SUA au fost întrerupte în 2024, în timp ce alte inițiative nu s-au concretizat încă, un exemplu în acest sens fiind acordul UE-Mercosur cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – țări bogate în materii prime critice –, care nu a fost încă ratificat de toate țările din UE.
Unul dintre obiectivele fixate prin Regulamentul privind materiile prime critice este acela ca, cel mai târziu până în 2030, cel puțin 25 % din consumul UE de materii prime strategice să provină din resurse reciclate. Viitorul nu sună prea promițător. 7 din 26 de materiale necesare pentru tranziția energetică au rate de reciclare cuprinse între 1 % și 5 %, în timp ce 10 nu sunt deloc reciclate. În plus, aproape niciunul dintre obiectivele UE în materie de reciclare nu este adaptat la nivelul fiecărei materii prime. Prin urmare, obiectivele nu stimulează reciclarea fiecăruia dintre materiale – în special a celor care sunt mai greu de extras, cum ar fi pământurile rare utilizate la motoarele electrice sau paladiul din produsele electronice. Ele nu încurajează nici utilizarea materialelor reciclate. Auditorii subliniază că operatorii de reciclare europeni au de suferit din cauza costurilor ridicate de prelucrare, a cantității reduse de materii prime reciclabile disponibile și a barierelor tehnologice și de reglementare care le afectează competitivitatea.
Planul UE este și de a intensifica extracția internă de materiale strategice pentru a acoperi 10 % din consumul său. Însă realitatea este alta, activitățile de explorare nefiind suficient de dezvoltate. Și chiar și atunci când se găsesc noi zăcăminte, poate dura până la 20 de ani până când un proiect minier al UE își începe efectiv operațiunile. Este așadar greu de imaginat că se poate realiza ceva în mod concret până în 2030. Capacitățile de prelucrare – care, potrivit ambițiilor UE, ar trebui ca, până în 2030, să ajungă să acopere 40 % din consumul său – se închid. Unul dintre motive este legat de costurile ridicate ale energiei, acestea având un efect grav asupra competitivității. Auditorii trag un semnal de alarmă: eforturile UE riscă să devină blocate într-un cerc vicios, întrucât deficitul de aprovizionare împiedică dezvoltarea proiectelor de prelucrare, ceea ce, la rândul său, descurajează asigurarea aprovizionării.
COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
U.E.
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, a avertizat luni fostul președinte al Banca Centrală Europeană și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale. El a susținut un discurs la KU Leuven, în Belgia, în care a vorbit despre poziția actuală a Europei pe scena internațională și a formulat o serie de observații relevante, informează The Guardian.
Draghi a fost de acord cu cei care avertizează că actuala ordine economică mondială se prăbușește – declarând-o deschis „defunctă” și „moartă” – însă a atras atenția că „prăbușirea acestei ordini nu reprezintă, în sine, principala amenințare: (…) adevărata amenințare este ceea ce ar putea să o înlocuiască”.
În special, el a afirmat că UE se confruntă cu SUA care „pune accentul pe costurile pe care le-a suportat, ignorând beneficiile pe care le-a obținut” de-a lungul deceniilor, și cu China care „controlează noduri critice în lanțurile de aprovizionare globale și este dispusă să exploateze această pârghie, inundând piețele, blocând livrări esențiale și forțând pe alții să suporte costul propriilor sale dezechilibre”.
Draghi a subliniat că UE ar trebui să își diversifice urgent politica comercială și să își consolideze poziția în lanțurile de aprovizionare critice, pe măsură ce rivalitățile globale se intensifică.
El a avertizat că această schimbare a echilibrelor de putere „impune Europei să treacă de la o confederație la o federație”
„În domeniile în care Europa s-a federat, cum ar fi comerțul, concurența, piața unică și politica monetară, suntem respectați ca putere și negociem ca o singură entitate. În domeniile în care nu ne-am federat, cum ar fi apărarea, politica industrială și afacerile externe, suntem tratați ca o adunare vagă de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință. Iar acolo unde comerțul și securitatea se intersectează, punctele noastre forte nu ne pot proteja punctele slabe”, a subliniat Mario Draghi.
Draghi a adăugat tranșant că „o Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în materie de apărare, va ajunge să își vadă puterea comercială folosită împotriva propriei dependențe de securitate, așa cum se întâmplă deja în prezent”.
Fostul premier italian a afirmat că luarea în considerare de către Uniunea Europeană a amenințărilor formulate de Statele Unite privind Groenlanda „a impus claritate cu privire la capacitatea de acțiune”, iar un răspuns ferm în fața unei amenințări directe „a avut un ecou în rândul publicului pe care niciun comunicat al summitului nu l-ar fi putut avea”.
De asemenea, Draghi a îndemnat luni Europa să depășească „vechile diviziuni” pentru a deveni o „adevărată putere”.
„Printre toți cei prinși în prezent în focul încrucișat dintre Statele Unite și China, doar europenii au posibilitatea de a deveni ei înșiși o adevărată putere. Prin urmare, trebuie să decidem: vrem să rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere?”, a apreciat Mario Draghi, potrivit Agerpres.
El a insistat că, individual, „majoritatea statelor europene nici măcar nu sunt puteri de mijloc”. „În materie de apărare, politică industrială sau afaceri externe, suntem tratați ca o colecție disparată de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a deplâns italianul.
În acest context al transformărilor economice și geopolitice accelerate, liderii europeni caută să își consolideze răspunsul politic.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
