Claudiu Năsui acceptă portofoliul Economiei în Guvernul de la Chișinău: O economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă

Claudiu Năsui anunță că a acceptat să preia profilul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova, după ce a primit propunerea din partea premierului Vasile Tofan, considerând că a rezonat „puternic” cu viziunea acestuia.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. (…) Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate”, a transmis acesta.

Expertul român a decis să răspundă invitației prim-ministrului de peste Prut, chiar dacă acest pas presupune să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul României: „Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european.”

Claudiu Năsui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică.

A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României.

De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici.

A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând.