Claudiu Năsui, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, anunță noi propuneri pentru două portofolii importante în componența Guvernului de la Chișinău, printre care se numără și un expert român, cu pregătire economică solidă, Claudiu Năsui.

Eugeniu Osmochescu, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

Claudiu Năsui, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. (…) Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei. Prioritățile lui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice. Am spus la învestirea Guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Prin aceste două numiri, vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere”, a transmis premierul Republicii Moldova.

Claudiu Năsui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică.

A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României.

De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori. Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici.

A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând.