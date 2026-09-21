Cloud-ul și AI pot accelera dezvoltarea medicamentelor și consolida competitivitatea Europei, subliniază EFPIA

Industria farmaceutică europeană salută propunerea Comisiei Europene privind Cloud and AI Development Act (CADA) și vine cu o serie de propuneri pentru viitorul cadru european. Astfel, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice – EFPIA susține extinderea accesului la infrastructuri avansate de cloud și inteligență artificială, care poate accelera cercetarea și dezvoltarea medicamentelor și poate îmbunătăți proiectarea și desfășurarea studiilor clinice.

EFPIA susține obiectivul general de creștere a propriei capacități de calcul a Europei, de stimulare a adoptării inteligenței artificiale și de reducere a barierelor în calea inovării digitale. În același timp, punerea în aplicare a propunerii trebuie să păstreze deschiderea, interoperabilitatea și conectivitatea globală care stau la baza cercetării și dezvoltării farmaceutice la nivel mondial.

EFPIA susține ambiția Cloud and AI Development Act de a consolida ecosistemul european de cloud și AI și de a crește competitivitatea, capacitatea de inovare și reziliența digitală a Uniunii.

Pentru a maximiza beneficiile regulamentului, cadrul final ar trebui:

să consolideze accesul la infrastructuri cloud și AI avansate;

să sprijine cercetarea științifică și inovarea bazate pe date;

să mențină o abordare a suveranității bazată pe riscuri, proporțională și neutră din punct de vedere tehnologic;

să evite barierele în calea colaborării științifice globale și a activităților farmaceutice de cercetare și dezvoltare;

să asigure coerența cu legislația UE existentă în domeniul digital, al datelor și al produselor farmaceutice.

„Obiectivul UE ar trebui să fie construirea unui ecosistem cloud și AI mai puternic și mai rezilient, care să rămână în același timp conectat și interoperabil cu rețelele globale de inovare. CADA poate sprijini competitivitatea UE prin consolidarea infrastructurii, îmbunătățirea accesului la capacități AI și asigurarea securității juridice, păstrând totodată deschiderea, interoperabilitatea și conectivitatea globală esențiale pentru inovarea farmaceutică și beneficiile pentru pacienți”, se mai arată în poziția EFPIA.