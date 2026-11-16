Cel de-al zecelea volum al seriei „Caiete Documentare Club România”, intitulat „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE”, a fost lansat luni, la Biblioteca Parlamentului European din Bruxelles, în cadrul unui eveniment dedicat viitorului european al Republicii Moldova, găzduit de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu.

Volumul, coordonat de Andrei Stoian și Victor Vevera, reunește contribuțiile a peste 70 de autori și analizează rolul României în susținerea parcursului european al Republicii Moldova, de la cooperarea instituțională și interconectările energetice până la dezvoltarea economică și reziliența democratică.

Printre vorbitorii propuși la lansare se numără Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Marius Stoian, coordonator general al seriei „Caiete Documentare Club România”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Claudia Nicolae, director general AGERPRES, și Laurențiu Pleșca, analist politic și cercetător. Dezbaterea a fost moderată de Robert Lupițu, redactor-șef CaleaEuropeană.ro, de asemenea autor în volum.

Victor Negrescu a subliniat că Republica Moldova beneficiază deja de apropierea de Uniunea Europeană, inclusiv prin cele 1,9 miliarde de euro alocate prin Planul de creștere, pe care le-a descris drept „o oportunitate pentru modernizarea economiei, pentru consolidarea instituțiilor și accelerarea integrării europene”.

Referindu-se la obiectivul încheierii negocierilor de aderare în 2028 și al integrării europene în 2030, Negrescu a apreciat că acesta „este realizabil, dacă este bazat pe reforme, pe determinare politică și pe solidaritate europeană”.

Marius Stoian, fondatorul Club România și coordonatorul seriei „Caiete Documentare”, a explicat că alegerea temei pentru cel de-al zecelea volum este legată și de apropierea momentului în care România va marca 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

„Am ales să dedicăm al zecelea volum acestei teme pentru că la anul închidem această serie cu opera magna, la 20 de ani de la integrarea României în UE”, a punctat acesta, subliniind că Republica Moldova are un obiectiv strategic de țară – integrarea europeană – în jurul căruia converg energiile vitale ale societății.

La rândul său, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și-a exprimat încrederea că Republica Moldova va putea încheia negocierile în 2028, afirmând că „2027 va fi unul foarte intens”.

Directoarea generală AGERPRES, Claudia Nicolae, a atras atenția asupra rolului informației de încredere în procesul de integrare europeană, subliniind că „aderarea se negociază la Bruxelles, dar se câștigă sau se pierde acasă, în felul în care oamenii se informează și în cine aleg să creadă”.

Analistul politic Laurențiu Pleșca a vorbit despre ritmul reformelor de la Chișinău și despre importanța sprijinului Bucureștiului în negocierile de aderare, apreciind că „aceste reforme și progrese sunt câteodată atât de rapide încât Chișinăul așteaptă din urmă Bruxellesul să se miște pe anumite capitole de negocieri”.

Lansarea în limba engleză a Caietului Documentar „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE” urmează lansărilor ediției în limba română care au avut loc pe 22 octombrie la București și pe 2 noiembrie la Chișinău.