CMR prezintă 7 priorități strategice pentru noul Guvern, menite să elimine ”dezechilibrele structurale profunde” din sistemul de sănătate

Colegiul Medicilor din România (CMR) a prezentat, într-o scrisoare deschisă, șapte priorități care să fie incluse în capitolul „Sănătate” al Programului de guvernare. Potrivit Biroului Executiv al CMR, reforma sănătății trebuie să lege finanțarea și infrastructura de resursa umană, pentru a proteja calitatea actului medical și accesul pacienților la servicii.

„CMR formulează aceste propuneri în exercitarea atribuțiilor sale legale privind reprezentarea profesiei medicale și contribuția la elaborarea politicilor și reglementărilor din domeniul sănătății, precizate în Legea nr. 95 din 2006, și aducem astfel în atenția dumneavoastră probleme identificate în practica medicală și implicațiile acestora asupra îngrijirii pacienților”, informează președinta CMR, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană.

Prioritățile formulate de Colegiul Medicilor din România (CMR) sunt:

Asigurarea, păstrarea și distribuția echilibrată a resursei umane, respectiv a medicilor în România Asigurarea unor condiții de muncă sigure și sustenabile Actualizarea remunerării gărzilor pentru rezolvarea deficitului de personal Finanțarea predictibilă a serviciilor medicale, corelată cu nevoile populației și costurile îngrijirii Consolidarea Asistenței medicale primare, Asistenței medicale comunitare, a Ambulatoriului și eficientizarea Serviciilor Spitalicești Prevenirea și gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente Asumarea elaborării unei noi Legi a Sănătății și a unei Legi a Profesiei Medicale, reglementări care, din perspectiva Colegiului Medicilor din România, vor avea impact direct în eficientizarea sistemului medical românesc

„Colegiul Medicilor din România, prin structurile sale de conducere și comisiile de specialitate alcătuite din experți ai sistemului sanitar, își reconfirmă disponibilitatea deplină de a colabora activ la elaborarea și implementarea politicilor publice din domeniul sănătății. Suntem pregătiți să ne aducem expertiza profesională pentru consolidarea cadrului legislativ privind exercitarea profesiei de medic și modernizarea sistemului medical românesc. Propunerile sintetizate în prezentul document reflectă prioritățile critice identificate direct de comunitatea medicală și necesită o intervenție legislativă și administrativă fermă. Deși sistemul de sănătate din România dispune de nuclee de excelență și componente funcționale, el rămâne vulnerabil în fața unor dezechilibre structurale profunde. Depășirea acestor provocări este posibilă exclusiv printr-o viziune strategică unitară la nivel național, care să așeze siguranța actului medical, demnitatea profesiei de medic și protecția pacientului în centrul oricărei reforme reale”, mai transmite Colegiul în scrisoarea deschisă.