CMR și Unifarm, acord de colaborare privind combaterea penuriei de medicamente: Medicii vor putea semnala direct lipsa tratamentelor. Cum va funcționa noul mecanism

Colegiul Medicilor din România și Compania Națională Unifarm S.A. au semnat astăzi, 14 septembrie, un Acord de Colaborare pentru crearea unui mecanism direct de comunicare destinat situațiilor în care pacienții au nevoie de medicamente care nu sunt disponibile în România. Astfel, medicii vor putea semnala direct situațiile de penurie sau stocuri reduse ale unor medicamente. Inițiativa urmărește să scurteze timpul dintre identificarea nevoii unui pacient și accesul efectiv la tratament și să reducă riscul întârzierii sau întreruperii terapiei din cauza indisponibilității unui medicament în România.

La adresa de mail nevoiemedicament@cmr.ro, medicii pot semnala și pot sesiza orice pericol de întrerupere a continuității în administrarea anumitor medicamente, iar sesizările vor fi transmise către UNIFARM, pentru a se porni căile legale de acoperire a acestor lipsuri de medicamente.

„Pornim această inițiativă în primul rând pentru a sprijini pacientul și actul medical, dar, în egală măsură, pentru a veni în susținerea colegilor noștri medici, pentru că orice medic își dorește ce este mai bun pentru pacientul său, își dorește acces la medicație pentru pacientul său. (…) Ceea ce ne dorim este ca medicul să știe că poate apela și la această cale, care este o cale simplă și rapidă, de a anunța că există riscul de a nu putea să continue, așa cum își dorește, tratamentul pentru un pacient”, a precizat președinta CMR, Cătălina Poiană.

Cătălina Poiană a explicat de ce acest demers este mai sigur pentru pacienți: „Este inadmisibil ca, în anii pe care îi trăim acum, să fie probleme și un pacient să fie obligat să își caute pe cont propriu anumite medicamente. Și tocmai din acest considerent, Compania Națională UNIFARM poate să asigure, practic, veridicitatea medicamentelor pe care pacientul, în asemenea situații, le poate obține. Este mult mai corect și mult mai sigur pentru pacient, pentru că, în ultimă instanță, siguranța pacientului pentru noi este o prioritate.”

„Noi credem că o criză în domeniul farmaceutic și sanitar este gestionată corect atunci când pacientul nu o resimte. Și au fost nenumărate crize în acești ani și au fost gestionate corect, dar estimăm că, din cauza unui climat destul de volatil în jurul României, în procesele de aprovizionare, în costurile materiilor prime, în costurile logistice și în costurile de producție ale medicamentului, aceste probleme se vor acutiza pe viitor. Acest sistem vine tocmai în întâmpinarea apariției acestor probleme, astfel încât pacientul să resimtă cât mai puțin sau deloc lipsa unui medicament”, a subliniat directorul general al Unifarm, Adrian Dobre.

Potrivit Unifarm, au fost identificate trei tipuri de discontinuități: medicamente generice care dispar de pe piață din motive comerciale, de preț, de materii prime sau de producție; medicamente inovative disponibile în cantități insuficiente; și medicamente foarte noi, „ultra-inovative”, care nu au ajuns încă efectiv la pacienții români.

Ce se întâmplă după sesizarea unui medic

Unifarm verifică dacă medicamentul există în stoc în România, dacă există în spitalul respectiv și dacă situația este doar o problemă locală de aprovizionare sau o lipsă reală de pe piață.

Dacă se confirmă lipsa medicamentului, sesizările sunt centralizate, iar Unifarm informează Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății, după care pot fi activate procedurile legale disponibile.

Pentru medicamentele inovative care există pe piață, dar sunt greu de găsit, Adrian Dobre a menționat existența „Canalului de urgență”, care urmează să fie îmbunătățit: „Medicamentele inovative care sunt într-o situație, să spunem, volatilă și sunt în cantități insuficiente pe piață. Acesta este cazul în care un pacient merge cu rețeta de la medicul prescriptor din farmacie în farmacie și nu-și găsește medicamentul. Pentru aceasta există deja un sistem pe care îl vom îmbunătăți, dar care funcționează foarte bine, și anume canalul de urgență.”