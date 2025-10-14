CNA solicită președintelui Nicușor Dan includerea educației media ca direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în ședința publică de astăzi, 14 octombrie 2025, poziția oficială prin care solicită președintelui României, Nicușor Dan, includerea educației media ca direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării.

„Educația media trebuie tratată la fel de serios ca apărarea cibernetică sau protecția infrastructurilor critice: este infrastructură de securitate democratică. Includerea educației media în Strategia Națională de Apărare a Țării ar reprezenta o investiție strategică în protejarea democrației românești pe termen lung”, transmite CNA.

Potrivit CNA, dezinformarea reprezintă astăzi o amenințare reală la adresa democrației, a coeziunii sociale și a încrederii în instituții: „55% dintre cetățeni declară că au fost expuși recent la știri false, iar 39% cred în teorii ale conspirației.”

De asemenea, România întregistrează un nivel scăzut al competențelor digitale de bază, sub media UE, iar anul 2024 a fost marcat de atacuri informaționale hibride complexe în timpul alegerilor: „Dezinformarea afectează domenii esențiale — de la sănătate publică (ex. scăderea vaccinării ROR) la polarizare socială, manipulare electorală și promovarea ideologiilor extremiste”, mai subliniază CNA.

CNA propune: Introducerea sistematică a educației media în curriculumul național; Programe de alfabetizare digitală pentru toate categoriile sociale; Consolidarea capacității statului și a societății civile de a contracara campaniile de dezinformare; Creșterea rezilienței informaționale a populației.

Solicitarea oficială a CNA este transmisă Președintelui României ca parte a procesului de elaborare a noii Strategii Naționale de Apărare a Țării.

Textul propus de CNA pentru a fi integrat în Strategie:

„Educația media și reziliența informațională

Statul român recunoaște că alfabetizarea media și dezvoltarea competențelor de gândire critică reprezintă componente esențiale ale securității naționale. În vederea protejării societății împotriva dezinformării, propagandei, manipulării electorale și altor forme de agresiune informațională și hibridă, România va implementa politici publice integrate de educație media, adresate tuturor categoriilor sociale, cu accent pe copii și tineri.

Aceste politici vor urmări:

• introducerea sistematică a educației media în curriculumul național și în programele de formare continuă;

• dezvoltarea de programe naționale de alfabetizare digitală și de formare a cadrelor didactice și a personalului din instituțiile publice;

• consolidarea capacității instituțiilor statului și a societății civile de a detecta, contracara și explica public campaniile de dezinformare;

• creșterea rezilienței informaționale a populației pentru a menține coeziunea socială, încrederea în instituții și valorile democratice.”