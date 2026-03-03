CNAS, cheltuieli de 1,3 mld. lei pentru asigurarea tratamentelor a peste 6.700 pacienți cu boli rare. Moldovan: „Sistemul actual de asigurări de sănătate trebuie protejat și susținut”

Președintele CNAS, Dr. Horațiu Moldovan, subliniază că pentru anul 2025, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a cheltuit 1,3 miliarde de lei din FNUASS pentru tratamentele a peste 6.700 de pacienți cu boli rare din România. Din 2018, numărul pacienților cu boli rare s-a dublat, iar decontările făcute de CNAS au crescut de la 200 de milioane de lei la 1,3 miliarde de lei. În prezent, bugetul total al CNAS pentru toate medicamentele este de aproximativ 26 de miliarde de lei.

„Sunt medicamente la care Casa Națională de Asigurări de Sănătate și implicit statul român nu spune nu. Nu spune nu pacienților care au nevoie de un tratament care costă 1.8 milioane de euro, dacă acel tratament aduce o speranță de viață pentru un copil. Acest sistem de asigurări sociale de sănătate, așa cum este el organizat, așa cum de multe ori este blamat, dar totuși iată că își face treaba și cred că dumneavoastră pacienții cu boli rare puteți să spuneți cel mai răspicat lucrurile acestea”, a declarat președintele CNAS, Dr. Horațiu Moldovan, care a participat în sesiunea de deschidere a Conferinței dedicată Zilei Internaționale a Bolilor Rare.

„Sistemul actual de asigurări de sănătate trebuie protejat”

„Dacă vorbim despre boli grave, despre boli rare cu medicamente scumpe, cred că ceea ce avem astăzi, respectiv acest sistem de asigurări sociale de sănătate, trebuie protejat și trebuie susținut”, a mai explicat președintele CNAS.

Potrivit președintelui CNAS, tratamentele costisitoare de care mii de pacienți din țară, cu diferite patologii, inclusiv cei care suferă de boli rare, nu pot fi asigurate de alte mecanisme de asigurări de sănătate: „Tratamentele scumpe, de care pacienții au nevoie în România, pacienții oncologici, pacienții cu boli rare, nu pot să fie suportate, sau foarte greu pot să fie suportate, de alte mecanisme de asigurări de sănătate suplimentare sau complementare, care desigur ele au rolul lor și trebuie ca România să și le asume.”

De asemenea, acesta susține că implementarea unor mecanisme de asigurări complementare/suplimentare trebuie asumată de autorități: „În completare a acestui sistem, trebuie ca România să-și asume un sistem de asigurări complementare, voluntare de sănătate. Pentru că oricât ar crește acest buget (…) este finit, este limitat.”

© CaleaEuropeană/Diana Zaim

Din august 2025 și până în prezent, numărul contributorilor la FNUASS aproape s-a dublat

„Am ajuns astăzi să vorbim despre 12 milioane de contributori la FNUASS, față de 7 milioane cât erau înainte. E un lucru important care a adus sau aduce în următorul an, până în august anul acesta, aproximativ 9 miliarde de lei în plus”, a mai precizat acesta.

CNAS va avea în premieră propriul Departament de Farmacoeconomie

Dr. Horațiu Moldovan a anunțat că CNAS va avea, în premieră, propriul Departament de Farmacoeconomie, pentru care există deja un parteneriat cu Academia de Studii Economice, urmând alte parteneriate cu universități de prestigiu din țară.