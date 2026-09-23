CNAS pledează pentru o perspectivă multianuală în finanțarea sănătății: Beneficiile terapiilor inovatoare se văd pe termen mediu și lung

Bugetarea anuală a sănătății face dificilă evaluarea beneficiilor pe termen lung a terapiilor inovatoare, iar CNAS are în vedere o perspectivă multianuală pentru finanțarea sănătății, potrivit declarațiilor făcute de vicepreședinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, în cadrul celei de-a șasea ediții a Conferinței 360 APT – „Echilibrul între inovație, sustenabilitate și autonomie strategică”, organizată de 360medical.ro.

„Rezultatele se măsoară la intersecția dintre sustenabilitatea financiară pentru bugetul asupra căruia ești responsabil și accesul la inovații. (…) Dacă pacientul nu are acces la o medicație care ar putea să-i îmbunătățească foarte mult viața sau să-i înghețe boala, acel pacient nu mai este activ din punct de vedere socioeconomic. (…) E mai greu să vezi beneficiile pe termen mediu și lung pentru că, vedeți, bugetul nu este multianual”, a subliniat vicepreședinta CNAS.

Larisa Mezinu-Bălan susține că la nivelul CNAS există în discuție realizarea unui Plan Strategic Instituțional, care prevede o bugetare multianuală: „Deși noi încercăm să împingem acum un instrument care se numește Plan Strategic Instituțional, cu o bugetare ciclică de patru ani, și să arătăm tuturor că ceea ce planifică și fundamentează ca nevoie de buget, la final de an, Casa Națională, prin datele pe care le deține, este exact bugetul cheltuit în anul următor.”

Referitor la procesul de rambursare a medicamentelor inovatoare, CNAS pledează pentru o implicare mai mare în procesul de stabilire a prețului medicamentelor.

„Noi suntem parte din acest proiect de modificare a hotărârii de Guvern care reprezintă lista medicamentelor care intră în rambursare, dar nu suntem parte din stabilirea prețului. (…) „Poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care ne-am propus să le modificăm – și sperăm să avem susținerea tuturor să facem acest lucru – este în interesul tuturor […] și, nu în ultimul rând, dar extrem de relevant, în interesul pacienților care așteaptă.”