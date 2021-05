CNCAV: O nouă tranșă de vaccin Moderna, constând în 128.400 de doze, sosește vineri în România

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a salutat vineri anunțul privind un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care pune capăt la aproape două săptămâni de violențe israelo-palestiniene, reafirmând și sprijinul României pentru soluția celor două state.

“Implementarea și observarea (n.r. – acordului) sunt acum esențiale”, a scris Aurescu, pe Twitter.

Șeful diplomației române s-a alăturat SUA în a transmite aprecieri pentru eforturile internaționale de mediere și pentru rolul esențial jucat de Egipt în această privință.

“Reafirm sprijinul nostru pentru soluția celor două state”, a conchis el.

I welcome t/announcement of Israel security cabinet on t/acceptance of a mutual ceasefire. Now, its swift implementation & observance are key. Appreciation for international mediation efforts and #Egypt’s essential role. I reaffirm our support for t/#TwoStates solution.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 21, 2021