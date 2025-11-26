Coaliția de Voință: Macron susține că SUA s-au angajat să participe la o forță multinațională de menținere a păcii în Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Statele Unite s-au angajat să participe la o forță internațională de menținere a păcii din Ucraina, care să fie desfășurată în această țară ca garanție de securitate după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

“Vom lansa începând de mâine un grup de lucru, condus de Franța și Regatul Unit, cu un parteneriat strâns cu Turcia, care joacă un rol cheie în chestiunile maritime și, pentru prima dată, cu implicarea SUA”, a declarat Macron la sfârșitul unei reuniuni prin videoconferință a așa-numitei “Coaliții de Voință”, alcătuită din țări susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia și care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuții la o astfel de forță.

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron à l’issue de la réunion de la Coalition des Volontaires. https://t.co/lF18lDQ1kN — Élysée (@Elysee) November 25, 2025

La această reuniune virtuală a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, participarea acestuia fiind salutată de liderii instituțiilor Uniunii Europene și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Inițiatori ai acestei coaliții, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer insistă în continuare asupra desfășurării unui contingent de trupe străine în Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia, deși aceasta din urmă a avertizat că va considera țările participante la o asemenea forță ca fiind implicate într-un “conflict armat direct” cu ea.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus marți mai devreme că planurile franco-britanice de a trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului sunt “o iluzie”.

În schimb, Volodimir Zelenski s-a arătat recunoscător că membrii Coaliției de Voință înțeleg că este esențial ca Ucraina să beneficieze în continuare de sprijin suficient în materie de apărare, securitate și reziliență.

“Este important să continuăm să mobilizăm sprijinul atât pentru apărare, cât și pentru diplomație”, a spus el.

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.

Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.

Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.

El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.

Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.

Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.

Însă, președintele Donald Trump a declarat că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.

“În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a scris el, pe Truth Social.

Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.