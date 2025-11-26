INTERNAȚIONAL
Coaliția de Voință: Macron susține că SUA s-au angajat să participe la o forță multinațională de menținere a păcii în Ucraina
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Statele Unite s-au angajat să participe la o forță internațională de menținere a păcii din Ucraina, care să fie desfășurată în această țară ca garanție de securitate după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
“Vom lansa începând de mâine un grup de lucru, condus de Franța și Regatul Unit, cu un parteneriat strâns cu Turcia, care joacă un rol cheie în chestiunile maritime și, pentru prima dată, cu implicarea SUA”, a declarat Macron la sfârșitul unei reuniuni prin videoconferință a așa-numitei “Coaliții de Voință”, alcătuită din țări susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia și care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuții la o astfel de forță.
La această reuniune virtuală a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, participarea acestuia fiind salutată de liderii instituțiilor Uniunii Europene și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Inițiatori ai acestei coaliții, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer insistă în continuare asupra desfășurării unui contingent de trupe străine în Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia, deși aceasta din urmă a avertizat că va considera țările participante la o asemenea forță ca fiind implicate într-un “conflict armat direct” cu ea.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus marți mai devreme că planurile franco-britanice de a trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului sunt “o iluzie”.
În schimb, Volodimir Zelenski s-a arătat recunoscător că membrii Coaliției de Voință înțeleg că este esențial ca Ucraina să beneficieze în continuare de sprijin suficient în materie de apărare, securitate și reziliență.
“Este important să continuăm să mobilizăm sprijinul atât pentru apărare, cât și pentru diplomație”, a spus el.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.
Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.
El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.
Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.
Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.
Însă, președintele Donald Trump a declarat că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.
“În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a scris el, pe Truth Social.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
Trump se va întâlni cu Putin și Zelenski “numai în etapa finală a încheierii acordului de încetare a războiului” și își trimite emisarii în Rusia și Ucraina
Președintele Donald Trump a declarat marți că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.
Donald Trump a anunțat într-un mesaj publicat pe Social Truth, marți, 27 noiembrie, că planul de pace dintre Rusia și Ucraina a intrat „în faza finală a negocierilor”, susținând că echipa sa a obținut „progrese enorme” în ultimele zile.
El afirmă că mai există doar câteva puncte rămase asupra cărora Moscova şi Kievul nu au căzut de acord, iar acestea ar putea fi clarificate în cadrul unor întâlniri diplomatice directe care urmează să aibă loc.
„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați.
Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, a scris Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă a confirmat că a decis să trimită emisari speciali pentru a accelera etapa finală a acordului. Astfel, trimisul său special Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei, Dan Driscoll, va avea o întrevedere separată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cele două vizite sunt prezentate ca fiind esențiale pentru stabilirea ultimelor detalii din planul de pace în 28 de puncte, conceput inițial de Statele Unite și perfecționat ulterior cu propuneri venite din partea ambelor tabere.
„În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles”, a confirmat el întâlnirile care urmează să aibă loc cât mai curând, precizând ulterior că este vorba despre săptămâna viitoare.
„Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a mai scris el, pe Truth Social.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.
Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.
El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.
Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
Prezența militară SUA în România rămâne “puternică”: Șeful Forțelor Terestre SUA în Europa i-a vizitat pe militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, de Ziua Recunoștinței
Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.
Precizările au venit în contextul în care România a primit marți vizita generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, acesta aflându-se în țara noastră pentru a aniversa, alături de militarii americani, Ziua Recunoștinței.
“Astăzi ne-am alăturat militarilor americani, români și aliați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru o vizită axată pe demonstrații ale capabilităților militare de descurajare. Charge d’Affaires Michael Dickerson, alături de generalul Christopher Donahue și ministrul apărării Ionuț Moșteanu, au participat în cadrul demonstrațiilor, inclusiv al unui zbor cu elicopterul Blackhawk, pilotat de Divizia a 3-a Infanterie a Armatei SUA, care a evidențiat prezența susținută a SUA și NATO în România”, a transmis Ambasada SUA.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
“Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice”, a completat Ambasada SUA.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
SUA și Ucraina au agreat termenii esențiali ai planului de pace propus de Trump: Zelenski dorește să meargă la Casa Albă pentru a încheia un acord
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.
Membru al delegației ucrainene care a negociat duminică la Geneva cu reprezentanții Statelor Unite, Umerov a transmis că apreciază „întâlnirile productive și constructive care au avut loc la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile susținute ale președintelui Trump de a pune capăt războiului”.
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.
El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.
Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.
Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
