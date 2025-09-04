Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron

Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și prin videoconferință.

”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii, relatează AFP, Reuters și The Guardian.

”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancțiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.

La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina și aliații săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanțiile de securitate și că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre țările care au convenit să contribuie la respectivele garanții.

El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament și le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei reuniți în Coaliția Voinței’ își unesc forțele pentru a consolida garanțiile de securitate în aer, pe mare și la sol.

”În același timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancțiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.

O precizare similară a fost făcută și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Coaliția de Voință creează condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina. Primele garanții de securitate sunt forțele armate ucrainene puternice. În al doilea rând, forțele de asigurare cu sprijinul SUA. În al treilea rând, o poziție robustă a apărării europene. Vrem pace pentru Ucraina”, a afirmat ea.

“Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.

Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.