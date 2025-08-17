INTERNAȚIONAL
“Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au convocat duminică, 17 august, o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din state aliate cu Ucraina, la discuții urmând să participe și președintele României, Nicușor Dan, alături de majoritatea liderilor europeni.
Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa începând cu ora 16:00 la reuniunea „Coaliției de Voință”, în format videoconferință.
După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele american a anunțat că îl va primi luni la Casa Albă pe Volodimir Zelenski pentru discuții privind o soluție negociată la războiul din Ucraina. Ulterior, Trump ar putea organiza un summit în format trilateral cu Rusia și Ucraina.
În context, europenii au salutat decizia SUA de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina.
De asemenea, într-o reacție la summitul dintre liderii american și rus, președintele Nicușor Dan a precizat că România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, și a precizat că în cadrul Coaliției de Voință vor fi discutate garanții de securitate.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”.
De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.
În privința întrevederii programate luni la Casa Albă, cancelarul german Friedrich Merz a arătat că aceasta nu va fi la fel de tensionată ca cea din februarie, când Trump și Zelenski au avut un schimb dur de replici în Biroul Oval. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a spus liderul german, precizând că duminică el și alți lideri europeni vor discuta cu Zelenski pentru a-l pregăti înaintea vizitei la Washington.
Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump
Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat sâmbătă că viitorul summit tripartit dintre președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea fi găzduit în Europa, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, relatează AFP, potrivit Agerpres.
După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele american a anunțat că îl va primi luni la Casa Albă pe Volodimir Zelenski pentru discuții privind o soluție negociată la războiul din Ucraina. Ulterior, Trump ar putea organiza un summit în format trilateral cu Rusia și Ucraina.
„Eu cred (…) că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat sâmbătă posturilor germane NTV și RTL.
„Data și locul de desfășurare urmează să fie stabilite (…) Am propus ca un astfel de loc să fie în Europa. Poate că aceasta ar trebui să fie locația în care aceste discuții să se desfășoare permanent”, a adăugat Merz, fără a sugera vreun oraș sau țară anume. „Acestea sunt chestiuni de detaliu. Vor fi clarificate abia în zilele sau chiar săptămânile următoare”, a adăugat el.
Europenii salută decizia SUA de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina
Cancelarul german a confirmat că Statele Unite și-ar fi schimbat poziția și sunt acum dispuse să participe la oferirea de garanții de securitate Ucrainei, în cazul unui acord cu Rusia. „Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu le lasă doar pe seama europenilor”, a afirmat Merz.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”.
De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.
Merz susține că liderii europeni îl vor pregăti pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump
Referindu-se la criticile primite de Donald Trump după ce a renunțat la ideea unui simplu armistițiu și a cerut direct un acord de pace, cancelarul german a punctat: „Dacă se va reuși desfășurarea acelui summit trilateral și acesta va conduce la un acord de pace, aceasta valorează mai mult decât un armistițiu”.
Merz a dezvăluit că, într-o discuție telefonică cu lideri europeni după summitul din Alaska, Trump le-a transmis că Rusia ar fi pregătită să negocieze pe baza actualei linii a frontului din Ucraina, și nu a granițelor revendicate de Moscova. „Aceasta este o diferență uriașă, întrucât Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă”, a subliniat cancelarul.
În privința întrevederii programate luni la Casa Albă, Merz a arătat că aceasta nu va fi la fel de tensionată ca cea din februarie, când Trump și Zelenski au avut un schimb dur de replici în Biroul Oval. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a spus liderul german, precizând că duminică el și alți lideri europeni vor discuta cu Zelenski pentru a-l pregăti înaintea vizitei la Washington.
La finalul summitului din Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit despre „anumite înțelegeri”, fără a da detalii. Ulterior, într-un interviu pentru Fox News, Trump a declarat că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina: „Cred că suntem foarte aproape de un acord. Mai trebuie ca și Ucraina să-l accepte. Poate că ei vor spune nu.”
Potrivit unor surse citate de Reuters, Putin ar fi cerut ca Ucraina să se retragă complet din Donbas, în schimbul înghețării liniei frontului pe restul teritoriului. Surse apropiate Kievului afirmă însă că Zelenski respinge orice cedare teritorială și insistă pe un armistițiu, poziție pe care ar putea să o mențină și la discuțiile cu Trump.
România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare.
Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, sunt menite să oprească acest război “ilegal” și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
“Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu președintele Trump despre pașii următori. Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”, a scris Nicușor Dan.
Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace.
Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
Aceste negocieri trebuie să țină cont…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025
În ceea ce privește Rusia, președintele român a indicat că acest stat trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile să înceteze.
“Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”, a adăugat Nicușor Dan.
“Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a conchis el.
Poziția liderului de la București aduce un ecou suplimentar declarației adoptate de principalii lideri europeni după summitul dintre liderii Statelor Unite și Rusiei.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație, în timp ce Trump, într-o schimbare majoră de abordare, a propus ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”.
Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska.
Într-o postare pe X, președintele francez a precizat că statele participante la Coaliția celor dispuși pentru Ucraina se va reuni curând și că “va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”.
“Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când se va instaura o pace solidă și durabilă, care să respecte drepturile Ucrainei. Orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neclintite. În acest sens, salut disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora în acest sens cu ele și cu toți partenerii noștri din Coaliția celor dispuși, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a realiza progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”, a scris Macron, pe X.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
