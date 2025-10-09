Coaliția germană de guvernare convine asupra unor măsuri urgente pentru relansarea economiei și pentru protejarea locurilor de muncă

Guvernul de coaliție al Germaniei a convenit asupra unui set de măsuri pentru relansarea economiei țării, aflate în dificultate, după ore întregi de negocieri care s-au prelungit până joi dimineață, relatează Politico Europe.

Alianța conservatoare a cancelarului Friedrich Merz și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga au fost supuse presiunilor de a elabora un plan pentru realizarea reformelor radicale și a unei redresări rapide a situației economice a țării, pe care le-au promis încă de la preluarea mandatului în luna mai.

După doi ani consecutivi de declin economic, guvernul preconizează o creștere de 0,2% în acest an și o accelerare la 1,3% anul viitor.

„Economia este sub presiune, iar tot ceea ce am decis ieri reflectă această presiune”, a declarat joi dimineață, la Berlin, ministrul Muncii din partea SPD, Bärbel Bas. „Avem acum nevoie urgentă de soluții și, din partea noastră, aș dori să subliniez că am convenit să fim alături de angajați și să ne concentrăm pe protejarea locurilor de muncă din această țară.”

Numărul total al persoanelor aflate în șomaj a ajuns în august la 3,02 milioane — cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Companiile din sectorul manufacturier, care odinioară au alimentat boomul economic de după război, renunță la locuri de muncă. Printre acestea se numără giganți naționali precum grupul de inginerie Robert Bosch — care a anunțat luna trecută că va elimina încă 13.000 de posturi până în 2030 — producătorul auto Volkswagen și a doua cea mai mare bancă din Germania, Commerzbank.

Măsurile menite să stabilizeze economia și să protejeze locurile de muncă includ stimulente financiare pentru pensionarii care aleg să continue să lucreze, precum și reguli mai stricte pentru beneficiarii sistemului de ajutor de șomaj pe termen lung.

Merz a vorbit despre „o atmosferă de lucru cu adevărat excelentă” între negociatori și a promis o implementare rapidă a măsurilor. El a precizat că stimulentele pentru pensionari vor fi adoptate în ședința de guvern de săptămâna viitoare, iar procesul legislativ privind reforma sistemului de ajutor de șomaj pe termen lung „va fi lansat imediat”.

Acest din urmă subiect este deosebit de sensibil pentru partenerul de coaliție al lui Merz, SPD, cunoscut ca un susținător ferm al statului social puternic al Germaniei și al drepturilor lucrătorilor.

Conform acordului, indemnizațiile de șomaj pe termen lung vor fi reduse cu 30 % dacă beneficiarul lipsește de la două întâlniri consecutive la agenția pentru ocuparea forței de muncă, pierzând în cele din urmă toate indemnizațiile dacă nu se prezintă la a treia întâlnire.