Coaliția germană de guvernare convine asupra unor măsuri urgente pentru relansarea economiei și pentru protejarea locurilor de muncă
Guvernul de coaliție al Germaniei a convenit asupra unui set de măsuri pentru relansarea economiei țării, aflate în dificultate, după ore întregi de negocieri care s-au prelungit până joi dimineață, relatează Politico Europe.
Alianța conservatoare a cancelarului Friedrich Merz și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga au fost supuse presiunilor de a elabora un plan pentru realizarea reformelor radicale și a unei redresări rapide a situației economice a țării, pe care le-au promis încă de la preluarea mandatului în luna mai.
După doi ani consecutivi de declin economic, guvernul preconizează o creștere de 0,2% în acest an și o accelerare la 1,3% anul viitor.
„Economia este sub presiune, iar tot ceea ce am decis ieri reflectă această presiune”, a declarat joi dimineață, la Berlin, ministrul Muncii din partea SPD, Bärbel Bas. „Avem acum nevoie urgentă de soluții și, din partea noastră, aș dori să subliniez că am convenit să fim alături de angajați și să ne concentrăm pe protejarea locurilor de muncă din această țară.”
Numărul total al persoanelor aflate în șomaj a ajuns în august la 3,02 milioane — cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Companiile din sectorul manufacturier, care odinioară au alimentat boomul economic de după război, renunță la locuri de muncă. Printre acestea se numără giganți naționali precum grupul de inginerie Robert Bosch — care a anunțat luna trecută că va elimina încă 13.000 de posturi până în 2030 — producătorul auto Volkswagen și a doua cea mai mare bancă din Germania, Commerzbank.
Măsurile menite să stabilizeze economia și să protejeze locurile de muncă includ stimulente financiare pentru pensionarii care aleg să continue să lucreze, precum și reguli mai stricte pentru beneficiarii sistemului de ajutor de șomaj pe termen lung.
Merz a vorbit despre „o atmosferă de lucru cu adevărat excelentă” între negociatori și a promis o implementare rapidă a măsurilor. El a precizat că stimulentele pentru pensionari vor fi adoptate în ședința de guvern de săptămâna viitoare, iar procesul legislativ privind reforma sistemului de ajutor de șomaj pe termen lung „va fi lansat imediat”.
Acest din urmă subiect este deosebit de sensibil pentru partenerul de coaliție al lui Merz, SPD, cunoscut ca un susținător ferm al statului social puternic al Germaniei și al drepturilor lucrătorilor.
Conform acordului, indemnizațiile de șomaj pe termen lung vor fi reduse cu 30 % dacă beneficiarul lipsește de la două întâlniri consecutive la agenția pentru ocuparea forței de muncă, pierzând în cele din urmă toate indemnizațiile dacă nu se prezintă la a treia întâlnire.
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”.
„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a reliefat eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a prezentat o serie de motive pentru care respinge această idee.
„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea”, argumentează Gabriela Firea.
Eurodeputatul califică drept „absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic”.
„Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, mai spune Gabriela Firea.
Ea a anunțat că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori”, anunțând că aceasta este și poziția Partidului Social Democrat.
„Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”, conchide europarlamentarul.
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm
Europa are nevoie de un răspuns unitar și ferm în fața agresiunilor hibride ale Rusiei, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Parlamentul European a dezbătut și a adoptat o rezoluție cu privire la consolidarea răspunsului european în fața acțiunilor nesăbuite ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări membre, printre care și România.
„Discuțiile din plen au evidențiat gravitatea acestor acțiuni, care nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ci ca parte a unui model periculos de agresiune hibridă la adresa Uniunii. Nu ne mai permitem luxul de a răspunde fragmentat și reactiv. Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm. Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice, comunicaționale sau spațiului aerian al unor state membre reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene, dar și a stabilității regionale”, a arătat Falcă.
Acesta a subliniat că „este esențial ca Europa să întărească cooperarea în materie de apărare, să accelereze integrarea infrastructurii critice prin rețelele TEN-T și să asigure investiții strategice în securitatea cibernetică și protecția frontierelor”.
El s-a referit și la faptul că România, aflată la „granița estică a Uniunii Europene, resimte în mod direct tensiunile provocate de aceste acțiuni ostile”.
„Este datoria noastră să transmitem un semnal de solidaritate, dar și de determinare: securitatea unei singure țări este securitatea întregii Uniuni”, a continuat eurodeputatul.
În încheiere, Gheorghe Falcă a reiterat sprijinul pentru „consolidarea bugetului pentru mobilitatea militară, dezvoltarea rapidă a capabilităților de apărare și o coordonare eficientă între statele membre și NATO pentru prevenirea și combaterea atacurilor hibride și convenționale”.
România va primi 11,5 milioane de euro de la UE pentru a sprijini fermierii afectați de înghețul din primăvară, anunță comisarul european pentru agricultură
România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, relatează Agerpres.
„O altă provocare cu care se confruntă fermierii din UE sunt dezastrele climatice. Fermierii români cunosc bine realităţile schimbărilor climatice. Şi în acest an, culturile au fost afectate din cauza îngheţului târziu din primăvară. Mai multe producţii au fost afectate, în mod special caisele, cireşele, piersicile şi nectarinele. Astăzi, pot anunţa că alocăm 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă pentru România, pentru a vă sprijini. Privind înainte, în următoarea perioadă financiară, vom dubla rezerva de criză. O vom numi „Plasa de siguranţă a unităţii” şi va avea o valoare de 900 de milioane de euro pe an pentru a ajuta în faţa perturbărilor pieţei”, a susţinut comisarul european.
Referindu-se la perturbări, comisarul european a recunoscut îngrijorarea unor fermieri legată de comerț, subliniind însă că Uniunea Europeană rămâne un exportator net de produse agroalimentare.
„Mai mult decât atât: suntem cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume! Aşadar, beneficiem de pe urma comerţului, acest lucru este foarte clar, dar comerţul trebuie să fie echitabil. Suntem întotdeauna foarte atenţi la sectorul agricol când încheiem acorduri comerciale. De exemplu, cu Ucraina, am inclus garanţii fără precedent. Demonstrăm solidaritate cu Ucraina în lupta sa împotriva imperialismului rus, dar protejăm în acelaşi timp interesele fermierilor din UE”, a detaliat Hansen.
În ceea ce priveşte competitivitatea, Hansen le-a transmis fermierilor că este bine să se asocieze, astfel vor putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea.
„Problema competitivităţii noastre este esenţială. Aderarea la organizaţii de producători sau cooperative vă poate ajuta să vă vindeţi produsele la preţuri mai bune. Cred că, dacă veţi coopera mai mult, veţi putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea. Acest lucru se realizează şi prin sprijinirea noii generaţii de fermieri, pentru ca această profesie să rămână vie şi, odată cu ea, şi zonele rurale. 10% dintre fermieri au sub 40 de ani – ceea ce este bine. Dar putem merge şi mai departe. La sfârşitul lunii, voi prezenta o strategie pentru a asigura reînnoirea generaţională a sectorului agricol. Comisia nu poate acţiona singură. Este nevoie de sprijin la toate nivelurile: european, naţional şi regional, pentru a susţine tinerii fermieri”, a menţionat sursa citată.
În acest sens, Hansen a apreciat înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Centru pentru Inovare şi Formare a Tinerilor Lideri şi Antreprenori în Agricultură.
„Lumea se schimbă rapid. Presiunile climatice, instabilitatea geopolitică şi pieţele în continuă transformare fac ca viitorul să fie incert. Dar un lucru este clar: agricultura europeană trebuie să prospere, iar noi vom continua să o sprijinim. Fermierii români joacă un rol decisiv pentru securitatea noastră alimentară. Împreună, vom asigura ca agricultura românească şi europeană să fie echitabilă, competitivă, durabilă şi atractivă pentru generaţiile viitoare. Aceasta este misiunea noastră comună, iar eu sunt hotărât să o duc la îndeplinire”, a spus acesta.
