Coaliția “Votez pentru Sănătate” organizează dezbaterea “De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sănătate?” (LIVE, 26 noiembrie, ora 11:00)

Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning organizează vineri evenimentul de lansare a cărților „Coronavirus pandemic and the changes of the world”, coordonat de Iulian Chifu și de Dumitru Șaranuța și „Technology and social media and their impact on the human being, society and politics”, coordonat de Iulian Chifu și Lavinia Savu.

Evenimentul va avea loc vineri, 20 noiembrie 2020, ora 15:00, în format online, accesul fiind posibil pe platforma Zoom.us (https://zoom.us/j/98087071826 / Meeting ID: 980 8707 1826) și va fi transmis live de CaleaEuropeana.ro.

Evenimentul va beneficia de prezența ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu și a ministrului apărării naționale, Nicolae Ciucă.

De asemenea, sunt invitați Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe; Iulian Fota, directorul general Institutului Diplomatic Român; Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale; dlui Narciz Bălășoiu, directorul CPC-EW; și Alina Inayeh, director al German Marshall Fund of the United States.

Totodată, vor participa și cei doi coordonatori, Iulian Chifu și Dumitru Șaranuța.