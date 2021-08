“Cod roșu pentru umanitate”: Socialiștii europeni fac apel la acțiune comună pentru a preveni schimbările climatice galopante

Partidul Socialiștilor Europeni a făcut marți un apel la acțiuni îndrăznețe la nivel european și global pentru a preveni schimbările climatice galopante.

Socialiștii europeni au reacționat astfel la un raport publicat luni de Grupul interguvernamental de experți al ONU însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale din cauza efectelor activității umane (IPCC). “Acest raport este un cod roșu pentru umanitate”, a avertizat António Guterres, secretarul general al ONU.

“Nu este prea târziu pentru a preveni schimbările climatice galopante. Dar trebuie să acționăm decisiv acum, împreună. Raportul IPCC cere acțiuni urgente. Fenomenele meteorologice severe sunt în creștere în întreaga lume. În Europa, în această vară am avut parte de incendii grave și de inundații mortale. Sub conducerea lui Frans Timmermans, UE a prezentat proiectul #FitFor55 pentru a obține o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. Aceasta este contribuția noastră la acțiunile îndrăznețe necesare pentru a evita o criză climatică globală. Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a menține încălzirea globală sub 1,5 grade”, au scris socialiștii europeni pe pagina de Facebook

Potrivit raportului, activitatea umană schimbă clima Pământului într-un mod „fără precedent” în mii sau sute de mii de ani, iar unele dintre aceste schimbări sunt acum inevitabile și ireversibile, au avertizat oamenii de știință din domeniul climei.

În următoarele două decenii, este posibil ca temperaturile să crească cu peste 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, încălcând astfel obiectivele ambițioase ale Acordului de la Paris din 2015 privind clima și provocând distrugeri pe scară largă și fenomene meteorologice extreme.

Numai o reducere drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră în acest deceniu poate preveni o astfel de prăbușire a climei, iar fiecare fracțiune de grad de încălzire suplimentară ar putea agrava efectele.