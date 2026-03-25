Comandant NATO: Trebuie să regândim rapid modul de apărare în fața adversarilor care produc armament în masă și evoluează accelerat

Țările din NATO trebuie să își regândească rapid modul de apărare în fața unor adversari care produc armament în masă și evoluează accelerat, într-un moment descris drept „al adevărului” pentru Alianță, a avertizat miercuri comandantul suprem aliat pentru transformare, Pierre Vandier, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce trăiesc în prezent statele din Golf”, a declarat acesta, în cadrul Forumului Strategic de Apărare de la Paris, referindu-se la atacurile lansate de Iran.

Vandier a subliniat că problema nu este lipsa resurselor financiare, ci viteza de reacție și capacitatea de adaptare. „Nu este o chestiune de bani, este o chestiune de viteză, de a face alegerile corecte”, a spus el.

În opinia sa, NATO trebuie să depășească modelul tradițional de dezvoltare militară.

„Provocarea nu este să reușească să facă mai mult din același lucru pe care l-am făcut înainte”, ci „să găsească răspunsuri la provocările ridicate de Rusia sau Iran în modul lor de a purta război, în ceea ce privește masa de arme și viteza lor de evoluție”, a explicat oficialul.

Amiralul a atras atenția asupra unui dezechilibru tot mai evident între ritmul de producție occidental și cel al rivalilor.

„Asistăm la revenirea producției de masă, iar industria noastră a produs sisteme (de arme) care nu pot fi produse în masă”, a indicat Vandier, dând exemplu faptul că Statele Unite „produc o baterie de rachete Patriot pentru fiecare patru rachete balistice produse de Rusia sau Iran”.

În fața proliferării dronelor, inclusiv a celor de tip Shahed utilizate de Rusia și Iran, simpla creștere a producției nu este suficientă, ci „trebuie să inventăm ceva nou”, mai spune oficialul NATO.

O altă problemă majoră este viteza redusă de adaptare a programelor militare comune, unde aliații au nevoie de doi până la trei ani doar „pentru a defini cerințele”. „Aceasta este o problemă uriașă, deoarece fiecare țară spune că dorește specificații pentru a-și proteja industria”, a explicat Vandier.

În același timp, ritmul de inovare al adversarilor este accelerat: dronele Shahed au trecut prin cinci modernizări de când unele dintre ele au căzut în Polonia, în septembrie 2025.

În acest context, oficialul NATO consideră esențială deschiderea industriei de apărare către noi actori, capabili să accelereze dezvoltarea tehnologică, în paralel cu menținerea capacităților de producție pentru programe majore, precum avioanele de luptă sau portavioanele.