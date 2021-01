Comandantul Forțelor Aeriene SUA în Europa: Prin amplasarea MQ-9 Reaper la Câmpia Turzii, stabilim o prezență americană durabilă în România

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a avut marți o convorbire telefonică cu noul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru câștigarea alegerilor prezidențiale și pe care a asigurat-o de sprijinul NATO.

“NATO rămâne angajată în consolidarea cooperării și în sprijinirea modernizării instituțiilor de securitate și de apărare ale Republicii Moldova“, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

Good talk with President @sandumaiamd to congratulate her on her election. #NATO remains committed to enhancing our cooperation & helping to modernise #Moldova’s defence & security institutions.

