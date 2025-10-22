Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia

Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston timp de 12 minute. NATO a ridicat imediat avioane de vânătoare, care le-au escortat în afara teritoriului eston, iar Washington-ul a reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.

Cu nouă zile mai devreme, peste 20 de drone rusești pătrunseseră în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioanele Alianței – o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Într-un interviu acordat marți Reuters, generalul Grynkewich a declarat că răspunsurile ferme ale NATO au transmis un mesaj clar Moscovei.

„Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai atenți, că recunosc că s-au apropiat de o limită sau au depășit-o în câteva cazuri, în special dacă luăm în considerare incidentul cu drone din Polonia”, a spus el. „Vom avea un efect de descurajare, dar ei vor continua să încerce mutări și să adopte abordări hibride pentru a provoca Alianța”, a adăugat Grynkewich.

Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare a spațiului aerian eston, susținând că aparatele sale au survolat doar ape neutre, în timp ce, în cazul incidentului din Polonia, Moscova a afirmat că dronele vizau ținte militare din Ucraina.

Grynkewich a menționat că, după escortarea avioanelor în afara spațiului eston, acestea „s-au îndepărtat foarte mult și au ocolit larg Estonia”.

„Deci, pentru mine, asta arată că au înțeles că vom răspunde, că suntem capabili să răspundem și că nu au vrut ca situația să se repete”, a explicat el.

În contextul intensificării atacurilor ruse cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, Grynkewich a precizat că Statele Unite vor continua livrarea de sisteme Patriot „într-un ritm care răspunde la nevoile Ucrainei”.

Țările europene consideră că Rusia a fost probabil implicată în valul recent de incursiuni cu drone care a provocat perturbări pe aeroporturi din Danemarca și Norvegia, precum și deasupra câmpurilor petroliere daneze din Marea Nordului.

În total, de la primele incidente de la începutul lui septembrie, au fost înregistrate peste 38 de incursiuni similare în Scandinavia, Belgia și statele baltice, potrivit Centrului de Analize Politice Europene din Washington.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în aceste activități.

Șeful apărării olandeze, Onno Eichelsheim, a declarat că NATO va răspunde oricăror incursiuni ruse, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau accidentale, și că lucrează îndeaproape cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților anti-dronă.

„Lucrul bun este că ei (ucrainenii) produc ei înșiși o mulțime de capabilități anti-dronă. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să le dăm banii necesari pentru a produce și mai multe”, a spus Eichelsheim după întâlniri cu Grynkewich. „Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem în perioada următoare pentru a le oferi mai multe capabilități anti-dronă”, a conchis generalul olandez.