Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston timp de 12 minute. NATO a ridicat imediat avioane de vânătoare, care le-au escortat în afara teritoriului eston, iar Washington-ul a reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.
Cu nouă zile mai devreme, peste 20 de drone rusești pătrunseseră în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioanele Alianței – o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.
Într-un interviu acordat marți Reuters, generalul Grynkewich a declarat că răspunsurile ferme ale NATO au transmis un mesaj clar Moscovei.
„Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai atenți, că recunosc că s-au apropiat de o limită sau au depășit-o în câteva cazuri, în special dacă luăm în considerare incidentul cu drone din Polonia”, a spus el. „Vom avea un efect de descurajare, dar ei vor continua să încerce mutări și să adopte abordări hibride pentru a provoca Alianța”, a adăugat Grynkewich.
Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare a spațiului aerian eston, susținând că aparatele sale au survolat doar ape neutre, în timp ce, în cazul incidentului din Polonia, Moscova a afirmat că dronele vizau ținte militare din Ucraina.
Grynkewich a menționat că, după escortarea avioanelor în afara spațiului eston, acestea „s-au îndepărtat foarte mult și au ocolit larg Estonia”.
„Deci, pentru mine, asta arată că au înțeles că vom răspunde, că suntem capabili să răspundem și că nu au vrut ca situația să se repete”, a explicat el.
În contextul intensificării atacurilor ruse cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, Grynkewich a precizat că Statele Unite vor continua livrarea de sisteme Patriot „într-un ritm care răspunde la nevoile Ucrainei”.
Țările europene consideră că Rusia a fost probabil implicată în valul recent de incursiuni cu drone care a provocat perturbări pe aeroporturi din Danemarca și Norvegia, precum și deasupra câmpurilor petroliere daneze din Marea Nordului.
În total, de la primele incidente de la începutul lui septembrie, au fost înregistrate peste 38 de incursiuni similare în Scandinavia, Belgia și statele baltice, potrivit Centrului de Analize Politice Europene din Washington.
Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în aceste activități.
Șeful apărării olandeze, Onno Eichelsheim, a declarat că NATO va răspunde oricăror incursiuni ruse, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau accidentale, și că lucrează îndeaproape cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților anti-dronă.
„Lucrul bun este că ei (ucrainenii) produc ei înșiși o mulțime de capabilități anti-dronă. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să le dăm banii necesari pentru a produce și mai multe”, a spus Eichelsheim după întâlniri cu Grynkewich. „Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem în perioada următoare pentru a le oferi mai multe capabilități anti-dronă”, a conchis generalul olandez.
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico.
Un comunicat scurt emis de NATO a confirmat vizita de două zile și faptul că Rutte se va întâlni cu Trump, fără a oferi, însă, detalii suplimentare despre motivul deplasării.
Rutte se numără printre liderii europeni care, în ultimele luni, au încercat să-l convingă pe Trump să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina. Anunțul vizitei are loc la scurt timp după schimbarea bruscă de ton a președintelui american, care l-a adus mai aproape de poziția Kremlinului.
După o convorbire telefonică de două ore cu Putin, desfășurată joi, Trump a anunțat că cei doi lideri au convenit să se întâlnească din nou la Budapesta pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului.
O zi mai târziu, în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, descrisă de oficiali drept „dificilă”, Trump a respins cererea Ucrainei de a primi rachete de croazieră Tomahawk. Ulterior, într-o postare pe rețelele de socializare, a îndemnat Kievul „să cedeze vaste teritorii Rusiei în schimbul păcii.”
Planurile pentru un nou summit Trump–Putin au eșuat marți, după o convorbire telefonică între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a arătat clar că Moscova nu este dispusă să renunțe la cererile sale privind condițiile de încheiere a conflictului.
Cu toate acestea, schimbarea de atitudine a lui Trump a provocat frustrare în rândul liderilor europeni, care de luni de zile îl susțin pe Zelenski și îl lăudau pe Trump pentru încercările sale de a media pacea, în timp ce încercau să-l convingă că Rusia, și nu Ucraina, este cea responsabilă pentru izbucnirea conflictului și lipsa de progres în negocieri.
Vizita de urgență a lui Mark Rutte la Washington este văzută în capitalele europene drept o tentativă de a realinia pozițiile Alianței Nord-Atlantice cu cele ale Washingtonului, după ce recentele declarații ale președintelui american au ridicat îngrijorări serioase privind unitatea transatlantică în privința sprijinului pentru Ucraina.
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Hegseth nu a oferit detalii suplimentare.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, arată Reuters.
„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea inutilă de sânge și să se vină la masa păcii. Acesta nu este un război care a început în timpul mandatului președintelui Trump, dar se va încheia în timpul mandatului său”, a spus Hegseth, cu două zile înainte ca Donald Trump să-l primească din nou la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Hegseth a făcut apel la aliații NATO să crească cheltuielile pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, în urma unui raport care a evidențiat o scădere accentuată a sprijinului militar occidental pentru Kiev în lunile iulie și august.
„Obții pacea atunci când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau ridici degetul moralizator — o obții atunci când ai capacități reale și solide, pe care adversarii le respectă”, a declarat el mai devreme, la sediul NATO.
Șeful Pentagonului a cerut aliaților să crească investițiile în programul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), care a înlocuit donațiile directe de armament american către Ucraina și prevede ca aliații să plătească pentru livrările de arme produse în SUA.
„Acum… este momentul ca toate țările NATO să transforme vorbele în fapte, prin investiții în programul PURL. Toate țările de la această masă — fără pasageri clandestini”, a spus Hegseth la începutul reuniunii Grupului de Contact.
Miniștrii apărării din statele membre NATO și-au încheiat miercuri, 15 octombrie, prima reuniune de la Summitul de la Haga. În urma recentelor încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane, miniștrii au discutat despre consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței, inclusiv prin exercițiul Eastern Sentry.
Aliații au reafirmat sprijinul lor ferm pentru Ucraina, inclusiv în cadrul reuniunii Consiliului NATO–Ucraina, la care au participat ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și ulterior, în cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei.
Vorbind la finalul reuniunii, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța dispune de sprijinul necesar din partea statelor membre pentru finanțarea programului PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), prin care aliații vor plăti pentru livrările de armament și echipamente americane destinate Ucrainei. El a precizat că șase țări – Germania, Canada, Țările de Jos, Suedia, Danemarca și Norvegia – au contribuit deja cu primele două miliarde de dolari, iar alte state s-au angajat să se alăture programului, ceea ce arată „un flux stabil de sprijin defensiv finanțat colectiv”.
Ucraina rămâne puternic dependentă de armamentul american, în timp ce se pregătește pentru o nouă iarnă de conflict intens cu Rusia, care controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, la mai bine de trei ani și jumătate de la invazia la scară largă.
Institutul Kiel pentru Economia Mondială a raportat marți că ajutorul militar lunar mediu pentru Ucraina a scăzut cu 43% în lunile iulie și august, comparativ cu prima jumătate a anului.
Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar este acum canalizată prin inițiativa PURL, la care până în august s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.
Reuniune trilaterală România-Bulgaria-Turcia la NATO: Marea Neagră este linia noastră comună de apărare
În marja reuniunii miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, care se desfășoară la Bruxelles, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri, 15 octombrie, o întrevedere în format trilateral cu omologii din Republica Bulgaria, Atanas Zaprianov, și Turcia, Yașar Güler.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, agenda de discuții s-a axat pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, în special prin continuarea dezvoltării proiectelor de interes comun ale celor trei aliați riverani, precum Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră – MCM Black Sea; Coridorul de mobilitate militară România-Bulgaria-Turcia și Comandamentul Regional de Componentă pentru operații speciale – HQ R-SOCC.
Ministrul apărării naționale a reiterat rolul esențial pe care îl are MCM Black Sea pentru securitatea navigației în Marea Neagră, precum și necesitatea continuării implicării aliaților în aceasta inițiativă.
În semestrul al doilea al acestui an, România a preluat, pentru șase luni, comanda MCM Black Sea, cu două activări ale Grupului.
Recent, în cadrul exercițiului POSEIDON 25, care a avut loc în România, scafandrii specializați în distrugerea minelor au testat viteza de reacție și coordonarea cu partenerii din grupul de luptă MCM Black Sea.
Misiunea principală a MCM Black Sea TG este aceea de asigurare a libertății de navigație în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și activități conexe de căutare și salvare pe mare.
