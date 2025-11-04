Comandantul suprem al NATO pentru transformare, discuții la MApN cu ministrul Moșteanu și șeful Statului Major: România contribuie activ la procesul de adaptare aliată pe termen lung

Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, transmite marți Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.

Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”. Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

Pe agenda discuțiilor de la Cotroceni ale președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Potrivit NATO, înaltul oficial se va mai întâlni cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.

Rutte efectuează prima sa vizită în România în calitatea de secretar general al NATO, funcție pentru care a concurat anul trecut cu fostul președinte român Klaus Iohannis.

Anterior, Rutte s-a aflat ultima oară în România în toamna anului 2022 în calitate de prim-ministru al Olandei, când s-a deplasat alături de Iohannis la grupul de luptă al NATO de la Cincu, unde Țările de Jos aveau soldați dislocați.

Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.