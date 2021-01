Comemorarea Holocaustului. Președintele PE, David Sassoli, face apel la responsabilitate pentru a nu mai lăsa semințele răului să încolțească: Dacă a înțelege nu este posibil, a cunoaște este necesar

Ziua comemorării victimelor Holocaustului nu reprezintă doar o aniversare, ci este o invitație la ne arăta angajamentul, vigilența și responsabilitatea, a transmis președintele Parlamentului European, David Sassoli la 76 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi sfârşitul Holocaustului în care 6 milioane de evrei au fost ucişi de către regimul nazist.

”Astăzi ne amintim că acum 76 de ani porțile lagărului Auschwitz-Birkenau se deschideau, scoțând la iveală ororile genocidului nazist. Ceea ce s-a întâmplat în acel lagăr de concentrare și în toate celelalte fabrici ale morții s-a răspândit de-a lungul Europei, ne responsabilizează, având obligația de a veghea și de a menține memoria vie. Așa cum a scris și Primo Levi (n.r. supraviețuitor italian al Holocaustului), <<dacă a înțelege nu este posibil, a cunoaște este necesar>>”, a menționat președintele Parlamentului European, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

The #HolocaustRemembranceDay is not only an anniversary, but above all a call for commitment, vigilance and responsibility.

Today we commemorate 76 years since the liberation of Auschwitz with a virtual ceremony from the @Europarl_EN. #WeRemember https://t.co/Vjwb7tKWXY

