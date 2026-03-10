Comercianții din afara UE trimit mai puține colete, dar cu mai multe produse, avertizează autoritățile vamale belgiene: Contrafacerea și frauda, depistate în 30% dintre controale

Funcționarii vamali belgieni au interceptat peste 25.000 de produse contrafăcute la aeroportul din Liège, Belgia anul trecut, a anunțat săptămâna trecută Serviciul Public Federal Finanțe. Cu toate acestea, doar 0,006% din totalul mărfurilor care trec prin aeroport sunt inspectate, relatează Belga News Agency

Autoritatea vamală belgiană a raportat, de asemenea, că tot mai mulți comercianți din afara UE grupează un număr mai mare de articole în aceeași expediere, ceea ce duce la un număr mai mic de colete în ansamblu, dar care conțin un număr mai mare de articole. În aproximativ 30% dintre controale sunt depistate nereguli precum contrafacerea, încălcarea normelor de siguranță a produselor, frauda sau subevaluarea mărfurilor.

Aeroportul din Liège este cel mai mare hub de marfă din Belgia și o poartă de acces cheie pentru comerțul electronic. Aproximativ 20 % din mărfurile achiziționate online în afara Uniunii Europene intră în blocul comunitar prin Liège. O parte semnificativă a transporturilor provine din China.

Pentru a inspecta aceste transporturi, vameșii verifică declarațiile. Anul trecut, vama din Liège a procesat peste 1,3 miliarde de astfel de documente – o medie de 3,6 milioane pe zi – comparativ cu mai puțin de 400 de milioane în 2023.

Autoritățile vamale nu reușesc să facă față afluxului de transporturi: doar 0,006% dintre expedieri sunt verificate fizic. „Nu este suficient, dar nu putem face mai mult”, a declarat Kristian Vanderwaeren, șeful Administrației Generale a Vămilor și Accizelor din Belgia.

O taxă europeană pentru colete urmează să intre în vigoare în iulie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, care sosesc din afara Uniunii Europene, vor fi supuse unei taxe de 3 euro. Sindicatele și angajatorii din sectoarele distribuției și comerțului electronic au avertizat că această măsură, de una singură, nu va fi suficientă pentru a opri fluxul de bunuri nesigure sau comercializate în mod incorect.