Comerțul UE-Ucraina: Consiliul UE decide reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina (în configurația comercială) în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele din carne.

Potrivit unui comunicat al instituției, aceasta urmează acordului preliminar privind revizuirea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) UE-Ucraina, la care au ajuns Comisia Europeană și Ucraina la 30 iunie 2025, cu scopul de a stabili un cadru comercial pe termen lung, previzibil și reciproc, în contextul mai larg al procesului de aderare a Ucrainei.

„Decizia de astăzi reafirmă sprijinul ferm și multidimensional al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată și nejustificată din partea Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar și financiar, dar trebuie să o ajutăm și prin promovarea liberalizării comerțului. Atât UE, cât și Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va conduce la o stabilitate economică durabilă, la relații comerciale durabile și la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez pentru afaceri externe.

Poziția UE convenită astăzi va spori fluxurile comerciale între UE și Ucraina, asigurând în același timp că accesul Ucrainei pe piață este condiționat de alinierea treptată la standardele de producție ale UE în materie de bunăstare a animalelor, pesticide și medicamente veterinare.

În plus, aceasta ține seama de nevoile specifice ale anumitor sectoare agricole din UE prin instituirea unui mecanism de salvgardare robust pe care fiecare parte îl poate activa în cazul perturbării pieței.

De asemenea, poziția asigură că accesul pe piață al produselor cele mai sensibile, precum zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, rămâne mai limitat și mai gradual.

Liberalizarea completă va fi luată în considerare numai pentru anumite produse nesensibile, precum laptele și produsele lactate.

După adoptarea deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comercială, va adopta decizia în cadrul procesului de revizuire prevăzut la articolul 29 alineatul (4) din Acordul de asociere UE-Ucraina.

Scopul procesului de revizuire este de a accelera și de a extinde domeniul de aplicare al eliminării taxelor vamale în comerțul dintre UE și Ucraina.