Comisar european: Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din istorie. UE a cheltuit deja peste 30 mld. de euro pe importuri de combustibili

Autor: Alexandra Loy
Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat marți că Uniunea Europeană se confruntă cu o creștere semnificativă a costurilor energetice, generate de conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz, subliniind că statele membre au cheltuit deja peste 30 miliarde de euro în plus pe importuri de combustibili fosili.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, în marja celui de-al șaptelea dialog la nivel înalt pe energie UE–Republica Moldova, unde oficialul european a evidențiat impactul direct al crizei asupra economiilor europene. 

„De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit deja peste 30 de miliarde de euro în plus pe importuri de combustibili fosili, fără a primi livrări suplimentare”, a declarat acesta.

Comisarul a descris situația drept „posibil cea mai gravă criză energetică din istorie”, avertizând că aceasta „pune la încercare reziliența economiilor, societăților și parteneriatelor internaționale” ale UE. 

Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat tranzacționate la nivel global trec în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz, însă conflictul a perturbat sever acest flux.

Potrivit acestuia, consecințele asupra sectorului energetic ar putea fi de durată, în special în cazul gazelor.

„Va dura probabil ani pentru a remedia producția de gaze din regiune”, în timp ce producția de petrol și-ar putea reveni mai rapid, a indicat comisarul european. În paralel, atacurile asupra infrastructurii energetice din statele din Golf au agravat riscurile de aprovizionare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent că impactul economic al conflictului și al blocării rutei maritime se ridică la aproape 500 milioane de euro pe zi pentru UE, reflectându-se deja în creșterea prețurilor la carburanți și în temeri privind o posibilă penurie de combustibil pentru aviație.

În acest context, Comisia Europeană se pregătește pentru eventuale perturbări ale aprovizionării, în special în sectorul combustibilului pentru avioane. 

„Nu suntem încă acolo, dar se poate întâmpla, mai ales în ceea ce privește combustibilul pentru aviație”, a avertizat Jørgensen, adăugând că Executivul european urmează să prezinte în cursul acestei săptămâni orientări destinate companiilor aeriene.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

