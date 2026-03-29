Comisarii europeni Roxana Mînzatu și Apostolos Tzitzikostas vin în România luni și marți pentru discuții privind piața muncii și conectivitatea europeană

Comisarii europeni Roxana Mînzatu și Apostolos Tzitzikostas vor efectua, separat, vizite în România în perioada 30–31 martie 2026, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene la București.

Vicepreședinta executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, va efectua o vizită la București în perioada 30–31 martie 2026, în cadrul dialogului constant dintre Comisia Europeană și autoritățile române privind prioritățile și programele europene, precum și oportunitățile pentru România în domeniile economic, social și educațional.



Luni, 30 martie, Roxana Mînzatu se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, va avea întrevederi cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu viceprim-ministrul Marian Neacșu, precum și un dialog cu comisiile reunite pentru muncă din Senat și Camera Deputaților, axat pe politicile sociale și piața muncii. Discuțiile vor viza prioritățile europene actuale din domeniile competitivității, securității, coeziunii și educației, precum și implementarea programelor europene în România.

Marți, 31 martie, vicepreședinta executivă se va întâlni cu ministrul educației și cercetării, Mihai Dimian. În aceeași zi, va participa la conferința The Economist, unde va vorbi despre direcțiile strategice pentru consolidarea Uniunii Europene, în contextul provocărilor generate de incertitudinile geopolitice, presiunile economice, securitatea energetică, evoluțiile demografice, migrația și fragmentarea politică. Ulterior, Roxana Mînzatu va participa la conferința de lansare a proiectului privind managementul fondurilor externe nerambursabile și contribuția acestora la dezvoltarea durabilă a României, precum și la un eveniment dedicat combaterii violenței domestice.

Vizita Vicepreședintei executive Roxana Mînzatu reconfirmă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în implementarea programelor și investițiilor europene care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării și la reducerea disparităților.

Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, își propune să discute cu autoritățile române despre proiecte de conectivitate, inițiative și strategii care stimulează coeziunea economică și susțin lanțurile de aprovizionare, promovând în același timp transportul sustenabil, prioritățile-cheie în materie de infrastructură și mobilitatea militară duală, consolidând rolul României în conectivitatea europeană.

În data de 30 martie, comisarul va avea întâlniri la nivel înalt cu autoritățile române, inclusiv cu prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul transporturilor Ciprian Constantin Șerban și reprezentanți ai comisiilor pentru transport și afaceri europene din Parlamentul României, atât din Senat, cât și din Camera Deputaților. Programul va include, de asemenea, o vizită la un proiect feroviar.

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării în domeniul transporturilor, mobilității duale, dezvoltării infrastructurii și priorităților de conectivitate europeană, evidențiind investițiile în curs și rolul principal al finanțării UE în modernizarea rețelelor de transport.

În data de 31 martie, comisarul se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. În aceeași zi, comisarul Tzitzikostas va participa la o conferință la nivel înalt organizată de The Economist, contribuind la discuțiile privind conectarea regiunilor, comunităților și țărilor, precum și promovarea rezilienței și prosperității în Europa de Sud-Est.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene la București, această vizită reafirmă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în dezvoltarea unei infrastructuri de transport moderne, eficiente și sustenabile, în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri din România, precum și pentru consolidarea conectivității la nivel regional.