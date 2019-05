Comisarul Corina Crețu exclude posibilitatea aderării Pro România la grupul eurosceptic al conservatorilor din Parlamentul European: Suntem un partid politic mai apropiat de socialiștii europeni, însă cu accente liberale

Joseph Daul, președintele Partidului Popular European, a transmis un mesaj de felicitare pentru victoria Partidului Național Liberal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, potrivit unei postări pe Twitter. Aceasta califică victoria forțelor politice de centru-dreapta din România în alegerile europene drept o victorie pentru statul de drept și independența justiției.

Congrats to #Romania‘s centre-right forces on an impressive victory in #EP2019. Romanians voted for change involving honest politicians. I am convinced that 🇷🇴@EPP parties will continue to listen to all Romanians’ concerns & fight for their democracy & independent justice.

