Comisarul european Adina Vălean, despre uciderea șoferului de tir român în Franța: Comisia Europeană are ca prioritate dezvoltarea de facilități de parcare sigure pentru șoferii de tir

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță un nou Forum privind politica globală în domeniul sănătății, un eveniment anual pentru partenerii globali din domeniul sănătății.

Anunțul a fost făcut la inaugurarea Summitului mondial pentru sănătate de la Roma, eveniment co-prezidat de Ursula von der Leyen și premierul Italiei, care prezidează formatul G20.

„Experți, oameni de știință, filantropi, organizații ale societății civile; contribuția dumneavoastră a fost prețioasă înainte de acest Summit. Astăzi anunț un nou Forum privind politica globală în domeniul sănătății, un eveniment anual pentru partenerii globali din domeniul sănătății. Pentru ca vocea și expertiza dumneavoastră să poată continua să ne ghideze și să ne inspire”, a precizat Ursula von der Leyen în discursul său inaugural.

Experts, scientists, philanthropists, civil society organisations; your input was precious ahead of the Summit.

Today I announce a new Global Health Policy Forum, an annual event for global health partners.

So that your voice & expertise can continue guiding & inspiring us.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2021