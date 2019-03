Comisarul european, Corina Crețu, va efectua o vizită la Iași pentru a discuta despre prioritățile de investiții și politica de coeziune post 2020

Sub egida președinției române la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Tineretului și Sportului a organizat (cu sprijinul Consiliului Tineretului din România (CTR) și Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) Conferința de Tineret a Uniunii Europene, care s-a desfășurat la Bilblioteca Națională, în perioada 25-28 martie 2019. Acesta a fost unul dintre cele mai mari evenimente care a reunit reprezentanții tinerilor din acest an, potrivit comunicatului oficial.

Tibor Navracsics, comisarul european responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a participat în cadrul conferinței tinerilor europeni din București. Acesta a pledat pentru importanța finanțării programelor de tineret și pentru faptul că forumurile de tineret reprezintă tinerii europeni care nu au „voce”.

„Dorim să dublăm finanțarea pentru programul Erasmus în următorul program bugetar al Uniunii Europene, post 2020 – astfel încât să putem face programul mai accesibil și să creăm noi oportunități pentru tinerii din întreaga societate. Cu statele membre, lucrăm pentru a consolida cooperarea transfrontalieră în domeniul educației.”, a menționat Tibor Navracsics în discursul său.

În discursul său, comisarul european a reamintit că „provocarea noastră este ca generațiile viitoare să fie mai autonome. Șomajul în rândul tinerilor este mai mică decât în 2014, dar este în continuare ridicat în unele țări. Trebuie să facem mai mult pentru a ajuta tinerii să ducă o viață împlinită.”

We want to double funding for #Erasmus in next long-term #EUBudget after 2020 – so that we can make the programme more accessible & create new opportunities for young people from across society #EUDialogues #FutureofEurope #EUYCBucharest pic.twitter.com/uwD3EKwQPJ

