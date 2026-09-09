Comisarul european Hadja Lahbib, vizite la București și Chișinău. România și R. Moldova, în centrul agendei UE privind protecția civilă

Comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, va efectua joi și vineri, 10-11 septembrie, vizite oficiale în România și Republica Moldova, pentru discuții privind consolidarea solidarității, pregătirii și egalității în Europa, a anunțat Comisia Europeană.

La București, pe 10 septembrie, Hadja Lahbib se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, cu prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, cu membri ai comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și cu secretarul de stat Raed Arafat.

Discuțiile vor viza în principal contribuția României la mecanismele europene de pregătire și protecție civilă, precum și provocările privind egalitatea și combaterea discriminării.

România, implicată în răspunsul european la incendiile de vegetație

Comisia Europeană subliniază rolul activ jucat de România în răspunsul european la incendiile de vegetație din acest an. România a trimis echipe de stingere a incendiilor în Franța, Grecia și Serbia.

De asemenea, noul elicopter rescEU al României, primul aparat livrat pentru flota europeană permanentă, a fost mobilizat în Serbia în luna august.

În cadrul vizitei, Lahbib va avea și întâlniri cu persoane cu dizabilități și cu organizații care activează în domeniul egalității de gen, al drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și al incluziunii persoanelor de etnie romă.

Comisarul european va susține joi, la ora 18:15, o conferință de presă împreună cu secretarul de stat Raed Arafat, la sediul Inspectoratului General de Aviație.

Lahbib merge vineri la Chișinău

Pe 11 septembrie, Hadja Lahbib va ajunge la Chișinău, unde agenda vizitei va include sprijinul umanitar și de protecție civilă acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova, precum și importanța egalității și nediscriminării în procesul de aderare la UE.

Comisarul se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan, cu viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și cu ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.

Potrivit Comisiei Europene, Uniunea Europeană a furnizat Republicii Moldova, începând din 2022, asistență umanitară în valoare de peste 93 de milioane de euro.

În acest an, UE a sprijinit Republica Moldova în urma poluării râului Nistru, în timp ce Chișinăul a contribuit la eforturile europene de combatere a incendiilor de vegetație prin trimiterea unor pompieri în Grecia. Republica Moldova a găzduit, de asemenea, capacități aeriene ucrainene de stingere a incendiilor.

La Chișinău, Lahbib va vizita Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și, împreună cu ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, un centru pentru victimele violenței sexuale și un centru de cazare pentru refugiați. Vizita se va încheia cu o declarație de presă comună.