Comisarul european Johannes Hahn, mesaj de la București: UE va sprijini România să devină mai rezilientă și competitivă

Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a avut miercuri seară un schimb de opinii cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, prilej cu care cei trei lideri au făcut un bilanț al negocierilor și s-a constat că „încă mai este mult de muncă.”

„Uniunea Europeană lucrează pentru ajungerea la un acord, dar nu cu orice preţ”, a scris pe Twitter Ursula von der Leyen după această întrevedere. „Încă mai este mult de muncă”, a adăugat ea.

Took stock of negotiations with 🇬🇧 in a call with @BorisJohnson, together with @eucopresident.

The EU is working on a deal, but not at any price. Conditions must be right, on fisheries, level-playing field and governance.

Still a lot of work ahead of us.

