Comisarul european Olivér Várhelyi i-a transmis Ursulei von der Leyen că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale Ungariei de a recruta spioni la Bruxelles

Comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată provoacă o dispută cu China cu câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Națiunilor Unite privind încălzirea globală, deja subminat de retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris din 2015.

Unii diplomați și observatori s-au întrebat ce a sperat să obțină Wopke Hoekstra când a atacat Beijingul luna trecută pentru ceea ce a descris ca fiind un plan climatic „clar dezamăgitor” – mai ales după ce UE nu a reușit să prezinte propria strategie.

Această mișcare a stârnit temeri privind o ruptură între China și Europa în perspectiva summitului climatic COP30 al Națiunilor Unite, unde cele două blocuri vor fi forțe dominante după ce președintele american Donald Trump a declarat în ianuarie că Washingtonul nu va mai participa la proces și va ieși oficial din Acordul de la Paris.

Dar olandezul nu s-a lăsat intimidat. Promisiunea Chinei de a-și reduce poluarea climatică cu 7-10% până în 2035 merita o discuție sinceră, a declarat el într-un interviu acordat POLITICO. „Deși activez în domeniul diplomației, nu are rost să sugerez că acest lucru este aproape suficient.”

Fiecare țară trebuie să-și asume responsabilitatea pentru poluarea care afectează planeta, a spus el, adăugând că va continua să caute dialogul cu China.

„Vom continua să colaborăm cu ei, dar, în opinia mea, aceasta este o ocazie ratată de a face ceea ce este necesar și ceea ce se cuvine unui actor responsabil de această importanță și de această dimensiune.”

UE, afectată de propriile dezacorduri interne, nu a prezentat încă un obiectiv formal, așa cum este obligată să facă în conformitate cu Acordul de la Paris.

În schimb, a publicat o „declarație de intenție”, indicând că va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 66,3% până la 72,5% sub nivelurile din 1990 până în 2035.

Criticile lui Hoekstra au stârnit o reacție extraordinară din partea ministerului de externe al Chinei, care s-a plâns agenției Reuters de „standardele duble și orbirea selectivă” ale UE și a avertizat că „o astfel de retorică perturbă solidaritatea globală în abordarea schimbărilor climatice și subminează atmosfera de cooperare”.

Luni, Hoekstra, comisarul european responsabil pentru climă, se va așeza pentru prima dată față în față cu negociatorii chinezi de la izbucnirea disputei. Discuțiile din Brazilia reprezintă ultima reuniune pregătitoare înainte de începerea COP30 în orașul amazonian Belém, în noiembrie.

În timp ce Casa Albă caută toate mijloacele posibile pentru a promova combustibilii fosili și a minimiza investițiile globale în creștere în energia curată, o mare parte din restul lumii se uită spre China și UE pentru a interveni și a transmite un mesaj alternativ și unitar cu privire la renunțarea la cărbune, petrol și gaze.

Abordarea lui Hoekstra beneficiază de un anumit sprijin în capitalele europene, unde invocarea expansiunii continue a Chinei în domeniul cărbunelui este o scuză frecventă pentru a face mai puțin la nivel național. Oficialii francezi, de exemplu, au insistat asupra necesității ca această țară să-și intensifice eforturile în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Obiectivul climatic al Chinei pentru 2035 a fost „absolut dezamăgitor… pot face mult mai mult”, a declarat un oficial al guvernului francez, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni diplomatice sensibile.

Aceștia s-au angajat să continue „să preseze China să-și asume pe deplin rolul de lider în domeniul climei, pe care ar trebui să și-l asume în mod logic” înainte de COP30, deoarece este cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră din lume, unul dintre cei mai mari emitenți din istorie și dispune de „mijloacele economice și financiare” necesare pentru a avea o „politică reală de lider în domeniul climei”.

Alții s-au întrebat dacă strategia lui Hoekstra este cea potrivită, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a trecut prin situația jenantă de a se prezenta la summitul ONU de la New York fără un plan oficial din partea UE.

Disensiunile dintre cele două puteri în materie de politică climatică survin într-un moment în care tensiunile comerciale ar putea fi exacerbate, în contextul în care UE intenționează să-și intensifice măsurile de apărare comercială împotriva Chinei.