Comisarul european Paolo Gentiloni: Acordul liderilor UE, un moment de cotitură și cea mai importantă decizie economică de la introducerea euro

Acordul privind fondul de redresare a UE și bugetul multianual la care au ajuns liderii statelor membre reprezintă cea mai importantă decizie economică de la introducerea monedei euro, a afirmat marți comisarul european pentru economie Paolo Gentiloni.

Fost ministru de externe și prim-ministru al Italiei, Gentiloni a subliniat că munca dificilă a Comisiei Europene începe abia acum.

“Acordul încheiat în Consiliul European reprezintă un moment de cotitură. Probabil cea mai importantă decizie economică de la introducerea euro“, a scris Gentiloni, pe Twitter și pe Facebook. O afirmație similară a fost făcută și de președintele francez Emmanuel Macron.

Lider al Italiei la momentul summitului de la Roma din 2017, când UE a celebrat 60 de ani de la semnarea Tratatelor fondatoare, Paolo Gentiloni a mai spus că a fost “absolut convins că o situație extraordinară” precum COVID-19 “a necesitat un răspuns la fel de excepțional, până la ambiția unei Europe unite și coezive, un spirit comunitar puternic și în sfârșit tangibil”.

Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte și ceilalți șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au ajuns luni noapte la un acord fără precedent într-un context extraordinar. După tratative maraton la primul summit “în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro. De asemenea, liderii europeni au depășit dificultățile și în ce privește condiționalitățile, iar acordarea fondurilor europene va fi supusă în premieră criteriului respectării statului de drept, în timp ce acordarea granturilor din cadrul NGEU va fi evaluată din perspectiva obiectivelor cuprinse în recomandările specifice de țară.

Agrearea unui fond de redresare precum Next Generation UE reprezintă o premieră la nivel european, fiind pentru întâia dată când țările UE cad de acord asupra unei datorii comune. Fondurile din cadrul Next Generation EU vor fi generate de împrumuturile pe care Uniunea Europeană și le va asuma ca o datorie comună, iar ele vor fi acordate sub formă de granturi (subvenții nerambursabile) și împrumuturi. Creditele vor putea fi obținute de fiecare stat membru în parte, inclusiv România, la dobânzi mici, în baza rating-ului de creditare foarte bun al Comisiei Europene. Practic, fiecare stat membru va accesa împrumuturi cu același nivel al dobânzii, iar creditele vor trebui rambursate până la 31 decembrie 2058.

Acordul între șefii de stat sau de guvern a fost obținut la ora 6:30, marți dimineață, după patru zile și patru nopți de negocieri, transformând acest summit într-unul dintre cele mai lungi din istoria Uniunii Europene.