Comisarul european pentru afaceri interne: Programul Spaniei de legalizare a migranților aflați ilegal în țară „nu a fost un semnal bun”, dar nu a influențat criza din Ceuta

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat marți că nu există o legătură directă între programul Guvernului spaniol de regularizare a migranților aflați ilegal în țară și criza provocată de afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta, deși a admis că acest program „nu este un semnal bun”, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Guvernul premierului socialist spaniol Pedro Sanchez a lansat anul acesta un program de legalizare a situației migranților ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de migranți fără acte au obținut deja un statut legal în Spania, măsură în care criticii acesteia văd o încurajare a migrației.

„Nu se vede vreo legătură directă în acest moment între regularizare și incidentele din Ceuta. Dar mereu am spus în această discuție că regularizarea nu este un semnal bun. Categoric nu!”, a declarat Brunner la o conferință de presă după o reuniune extraordinară a miniștrilor de interne din statele UE.

Comisarul european a estimat că această reuniune, desfășurată prin videoconferință, a fost o oportunitate de a „clarifica faptele pe teren”. El s-a declarat de acord cu poziția guvernului spaniol, și anume că „mafiile” traficanților de persoane au avut un rol în declanșarea valului brusc și masiv de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii.

Întrebat despre un posibil rol al Marocului în această criză, în contextul precedentului din 2021, când autoritățile marocane au rămas pasive în fața unui alt val de migranți spre Ceuta, comisarul european a refuzat să comenteze, precizând doar că în Spania este în desfășurare o anchetă la care va participa și Europol.

Justiția marocană a anunțat arestarea și punerea sub acuzare a 52 de persoane, dintre care doi minori, fără a da detalii despre acuzații.

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Conform ultimelor date furnizate de guvernul spaniol, cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în exclava Ceuta, înotând către aceasta sau escaladând gardul de la frontieră, dintre care între timp aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc.

Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanții ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare, premierul spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens.