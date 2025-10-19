COMISIA EUROPEANA
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, se va afla, luni, 20 octombrie, într-o vizită oficială la București, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României, informează Comisia Europeană.
Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.
Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană.
„Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone”, a transmis oficialul.
Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democrației anul acesta și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Comisia Europeană a reacționat, vineri, cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina, informează AFP, preluat de Agerpres.
Bruxellesul a precizat că, în prezent, activele președintelui rus și ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt înghețate în Uniunea Europeană, dar că nu există o interdicție specifică care să le împiedice călătoriile pe teritoriul blocului comunitar. Oficialii UE au remarcat însă complexitatea diplomatică a unei întâlniri între doi lideri care se află în centrul unor tensiuni majore.
„Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Citiți și “Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Referindu-se la realitățile diplomatice și la formatele imperfecte în care pot avea loc astfel de discuții, Gill a subliniat: „Trăim în lumea reală”. El a completat: „Reuniunile nu se desfășoară întotdeauna în ordinea și formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil.”
Declarațiile vin pe fondul presiunilor și al îngrijorărilor privind consecințele unui eventual contact direct între Washington și Kremlin, mai ales în contextul în care Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia. Această realitate juridică adaugă un strat suplimentar de sensibilitate în evaluarea eventualei întâlniri.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru eradicarea sărăciei, Comisia Europeană a lansat un nou sondaj online prin care invită copiii, tinerii, părinții și tutorii din întreaga Uniune Europeană să își exprime opiniile cu privire la Garanția europeană pentru copii, o inițiativă menită să asigure acces egal la servicii esențiale pentru toți copiii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială.
Sondajul, deschis până la 8 decembrie 2025, este realizat prin intermediul Platformei UE pentru participarea copiilor și face parte din efortul Comisiei Europene de a înțelege mai bine nevoile reale ale celor afectați. Rezultatele vor contribui la identificarea domeniilor care necesită îmbunătățiri, la definirea strategiilor de incluziune și la integrarea mai activă a vocii copiilor în procesul de elaborarea a politicilor publice europene.
Potrivit Comisiei Europene, feedback-ul colectat va fi utilizat și în cadrul viitoarei strategii europene de combatere a sărăciei, pentru care consultarea publică este deschisă până la 24 octombrie 2025.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi și competențe sociale, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a subliniat importanța implicării directe a copiilor în acest demers: „Fiecare copil merită un start echitabil în viață. Cu toate acestea, unul din patru copii din Europa se confruntă cu sărăcia sau excluziunea socială. De la lansarea Garanției europene pentru copii în 2021, am înregistrat progrese, dar trebuie să facem mai mult. UE contribuie deja în mod concret la scoaterea copiilor din sărăcie. Fondul social european plus oferă un sprijin esențial copiilor aflați în sărăcie, de exemplu prin programe de alimentație școlară, educație și îngrijire în perioada preșcolară. Este esențial să ascultăm direct părerile copiilor și tinerilor pentru a ne ajuta să consolidăm Garanția pentru copii, astfel încât să ne asigurăm că niciun copil din Europa nu este lăsat în urmă.”
COMISIA EUROPEANA
UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus joi “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE vine în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European, reuniune ce va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga, cu două săptămâni în urmă, Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
„Amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și fiecare centimetru pătrat din teritoriul nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre. Foaia de parcurs pentru apărare prezentată astăzi oferă un plan clar, cu obiective comune și repere concrete pe drumul nostru către 2030. Pentru că doar ceea ce este măsurat se realizează”, a declarat, în context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Trecând de la planuri la acțiune, subliniază von der Leyen, documentul propune patru inițiative europene majore: Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor, (cunoscut și ca zid european anti-dronă), Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch), Scutul Aerian European (European Air Shield) și Scutul Spațial European (European Spache Shield).
“Acestea vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru constant pentru Ucraina”, a continuat ea.
Așa cum a solicitat Consiliul European în luna iunie, Foaia de parcurs pentru apărare stabilește obiective și etape clare pentru a acoperi deficitele de capabilități, a accelera investițiile în domeniul apărării în toate statele membre și a ghida progresul UE către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării europene înseamnă, de asemenea, sprijin ferm pentru Ucraina.
Inițiativele europene pentru pregătire
Pentru a acționa rapid acolo unde o abordare comună este cea mai eficientă, foaia de parcurs propune patru inițiative europene de pregătire:
Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor
Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch)
Scutul Aerian European (European Air Shield)
Scutul Spațial European (European Space Shield)
Aceste programe vor întări capacitatea Europei de a descuraja și de a se apăra pe uscat, în aer, pe mare, în spațiul cibernetic și în spațiul extraatmosferic, contribuind direct la atingerea obiectivelor de capabilități stabilite în cadrul NATO.
Pregătire prin coaliții de capabilități
Atingerea unei stări de pregătire deplină pentru apărare înseamnă ca forțele armate ale statelor membre să poată anticipa, pregăti și răspunde oricărei crize – inclusiv unui conflict de intensitate ridicată. Foaia de parcurs solicită statelor membre să finalizeze formarea Coalițiilor de Capabilități în nouă domenii-cheie, pentru a elimina deficitele critice prin dezvoltare și achiziții comune.
Cele nouă domenii sunt:
apărare antiaeriană și antirachetă;
mijloace strategice de sprijin;
mobilitate militară;
sisteme de artilerie;
cibernetică, inteligență artificială și război electronic;
rachete și muniții;
drone și contramăsuri împotriva dronelor;
luptă terestră;
capacități maritime.
O bază industrială europeană de apărare puternică și inovatoare
Reducerea acestor decalaje necesită o industrie europeană de apărare robustă, rezilientă și inovatoare, capabilă să livreze rapid și la scară mare capabilitățile de care au nevoie statele membre. Inovațiile pentru apărare – inclusiv cele provenite din Ucraina – trebuie valorificate pe deplin. Totodată, trebuie asigurată reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării, prin reducerea dependențelor critice de materii prime și alte componente esențiale.
Stimularea investițiilor în apărare
Crearea unei piețe europene integrate și simplificate pentru echipamente de apărare este esențială pentru creșterea producției, realizarea economiilor de scară și stimularea inovației. Până în 2030, obiectivul este formarea unei piețe unice autentice, cu reguli armonizate, care să permită industriei să producă rapid și în volume mari. Comisia va monitoriza capacitatea industrială, începând cu domeniile apărării antiaeriene și antirachetă, dronelor și sistemelor spațiale, pentru a garanta că Europa își poate satisface nevoile urgente.
Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un impuls major pentru investițiile publice și private, care oferă statelor membre o flexibilitate financiară sporită pentru a-și consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta documentul Consiliului European, împreună cu propunerile pentru proiecte europene emblematice care vor ghida Uniunea către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030.
Mobilitate militară la nivelul UE
Foaia de parcurs prevede, de asemenea, crearea până în 2027 a unei zone unice europene de mobilitate militară, cu reguli armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în întreaga Europă. Acest proiect, dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, va consolida capacitatea Europei de a reacționa prompt în fața oricărei crize.
În martie 2025, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Pregătirea 2030, completată de Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un pachet ambițios de măsuri care oferă pârghii financiare statelor membre pentru a stimula investițiile în capabilități de apărare.
Activarea clauzei naționale de derogare din Pactul de Stabilitate și Creștere, pentru cheltuieli destinate apărării, împreună cu mecanismul de împrumut SAFE (Security Action for Europe), constituie coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Readiness 2030, permițând statelor membre să își sporească substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.
În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs care să evalueze progresele în implementarea Cărții Albe și să definească etapele următoare pentru atingerea obiectivului de pregătire deplină în domeniul apărării.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei
UE pregătește eforturi diplomatice pe lângă Trump pentru ca acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza să nu submineze viitorul unui stat palestinian
Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE; Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE cu regiunea Indo-Pacific, pe agendă
SUA și China reiau negocierile comerciale pentru a evita o nouă confruntare tarifară. Trump: Tarifele impuse bunurilor chinezești sunt nesustenabile
România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură
ICI București, la conferința „Be Inspired. Make Sustainability Happen”, dedicată promovării celor mai recente inițiative și practici de sustenabilitate în mediul de afaceri și tehnologic
S&P Global retrogradează ratingul de țară al Franței pe fondul instabilității politice
EXCLUSIV România “nu a primit până în acest moment” o cerere de survol din partea Rusiei în contextul întâlnirii Putin-Trump la Budapesta
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- ENERGIE4 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- INTERVIURI4 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- EDITORIALE5 days ago
Despre Ziduri și Fundații
- U.E.1 week ago
România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE