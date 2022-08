Comisarul european pentru afaceri interne: Ucrainenii care se întorc în țara lor pot reveni în UE în orice moment cât timp războiul cu Rusia este în desfășurare

Cancelarul german Olaf Scholz s-a deplasat miercuri la Mülheim an der Ruhr, unde este depozitată temporar o turbină reparată a gazoductului Nord Stream 1, a cărei lipsă a fost invocată de Rusia ca motiv pentru decizia de a limita livrările de gaz în Germania, relatează presa internațională și Agerpres.

Olaf Scholz a spus că aceasta este pe deplin funcțională și poate fi expediată oricând înapoi în Rusia, cu condiția ca Moscova să fie dispusă să o ia înapoi, scrie Digi24.

Potrivit europenilor, absenţa turbinei este doar un pretext avansat de Moscova pentru a scădea livrările de gaz ca represalii după sancţiunile ce i-au fost impuse de UE după lansarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

„Am văzut-o cu ochii mei la Siemens Energy: turbina reparată este acolo și este gata de funcționare în orice moment. Trebuie doar să fie solicitată de Rusia. Nu există motive tehnice pentru reducerea livrărilor de gaz”, a scris Olaf Scholz, pe Twitter.

I saw it with my own eyes at @Siemens_Energy: the serviced turbine is there and ready for operation at any time. It just has to be requested by Russia. There are no technical reasons for reducing gas supplies.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 3, 2022