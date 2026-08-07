Comisarul european pentru afaceri interne: UE trebuie să folosească toate pârghiile, inclusiv politica de vize, pentru a obține cooperarea Marocului în domeniul migrației

Comisarul european pentru pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a declarat joi că Uniunea Europeană trebuie să folosească toate pârghiile în relația cu Marocul, inclusiv politica de vize, pentru a determina o cooperare mai strânsă în domeniul migrației. Declarația vine la o săptămână după valul masiv de migranți care au pătruns în exclava spaniolă Ceuta dinspre Maroc, relatează Reuters și EFE, potrivit Agerpres.

UE este vulnerabilă în situația în care controalele la frontierele sale depind de bunăvoința unei țări vecine, a subliniat comisarul european într-o intervenție în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European, care s-a reunit într-o sesiune extraordinară prin videoconferință pentru a discuta situația din Ceuta.

„Un lucru foarte important de reamintit după Ceuta este că, pentru a avea controlul, în mod evident trebuie să cooperăm cu vecinii noștri, dar atât timp cât controlul depinde de bunăvoința unui stat vecin noi rămânem vulnerabili”, a remarcat Magnus Brunner.

El a îndemnat Consiliul UE și Parlamentul European să aprobe așa-numita directivă privind facilitarea, prezentată de Comisia Europeană în anul 2023, care le-ar permite statelor membre să sancționeze persoanele care facilitează migrația ilegală către UE.

„Este vorba despre destructurarea rețelelor de trafic ilegal (de persoane). Și, în acest sens, chiar mă bazez pe Parlamentul European și îl îndemn să adopte poziția sa cu privire la directiva împotriva traficului ilegal propusă de Comisie în urmă cu trei ani”, a insistat comisarul european.

Această directivă, criticată de organizațiile pro-imigrație, așteaptă poziția de negociere a Parlamentului European, după ce Consiliul UE, ce reunește statele membre, și-a stabilit-o deja în decembrie 2024.

Legislația propusă stabilește că facilitarea intrării, a tranzitului sau a șederii ilegale constituie infracțiune atunci când este comisă în schimbul unui câștig financiar sau material.

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Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Ceuta este „o dovadă concludentă” a necesității „unui instrument robust și eficient pentru combaterea traficului de persoane”, a mai spus comisarul european Magnus Brunner.

Conform guvernului spaniol, cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în exclava Ceuta, dintre care între timp aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc.

Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanții ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare, premierul socialist spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens.

Într-o intervenție anterioară, comisarul european Magnus Brunner s-a declarat de acord cu poziția guvernului spaniol, și anume că „mafiile” traficanților de persoane au avut un rol în declanșarea valului brusc și masiv de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii.

Cât despre un posibil rol al Marocului în această criză – având în vedere precedentul din 2021, când autoritățile marocane au rămas pasive în fața unui alt val migrator spre Ceuta -, comisarul european a refuzat să comenteze, afirmând doar că Spania are o anchetă în desfășurare la care va participa și agenția europeană de cooperare polițienească Europol.

„Trebuie de asemenea să consolidăm aplicarea practică a alianțelor noastre împotriva traficului ilegal de-a lungul rutelor migratorii și să ne asigurăm că centrul Europol împotriva traficului ilegal devine un adevărat centru de excelență”, a adăugat comisarul Brunner.

El a subliniat că UE trebuie ”să salveze vieți prin arestarea traficanților care le pun în pericol fără milă și fără scrupule doar pentru a obține beneficii”, dar a insistat că este esențial ca Parlamentul European să-și stabilească poziția de negociere pentru a începe discuțiile care să conducă la elaborarea unui text legal asupra directivei menționate.