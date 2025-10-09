Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE

România va beneficia de cel puțin 16,6 miliarde de euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), sumă care ar putea crește prin contribuții suplimentare din fonduri naționale. Țara noastră se situează astfel pe locul șase între cei mai mari beneficiari de fonduri PAC din Uniunea Europeană, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în cadrul Conferinței Naționale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

„Agricultura și alimentația sunt sectoare strategice, un activ esențial pentru Europa. Ele reprezintă coloana vertebrală a suveranității noastre alimentare, a competitivității, a agendei de sustenabilitate și a vitalității regiunilor noastre rurale. Provocările cu care vă confruntați sunt reale – dar la fel de real este și rolul vostru în soluții. De aceea, abordarea Comisiei este pragmatică și adaptată. În această vară, Comisia a propus viitorul Cadru Financiar Multianual și PAC pentru perioada 2028 – 2034. Obiectivul este de a crea o PAC mai simplă, mai flexibilă și mai eficientă. Combinăm cei doi piloni existenți într-un set unic și coerent de instrumente – păstrând întreaga trusă de unelte, dar făcând-o mai ușor de utilizat. Pentru întreaga UE, aproape 294 miliarde de euro vor fi alocate pentru sprijinul venitului prin PAC. România va beneficia de cel puțin 16,6 miliarde de euro pentru sprijinirea veniturilor fermierilor, cu posibilitatea de a adăuga mai mult din alocările naționale. Este al șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE. Acest lucru oferă previzibilitate și stabilitate pentru fermieri – un sprijin solid și garantat pentru veniturile lor într-un moment în care alte sectoare se confruntă cu incertitudini. Acest angajament ferm subliniază importanța de necontestat a fermierilor pentru asigurarea securității și suveranității alimentare în întreaga Uniune”, a afirmat Hansen, potrivit Agerpres.

De asemenea, România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară.